Сто медведей взяли в осаду румынский курорт: В экстренную службу 112 позвонили 465 раз

Около 465 сообщений о появлении медведей поступило с начала года в экстренную службу румынского Брашова. После этих вызовов из городской среды изъяли 13 животных, сообщает телеканал Observator News.

Всего в окрестностях популярного у туристов города насчитывается около ста хищников. При этом местные леса, по оценкам властей, способны обеспечить кормом не более 15 особей.

Из-за нехватки пищи звери всё чаще заходят в жилые кварталы и появляются рядом с отелями. Местные жители уже привыкли к регулярным предупреждениям, а медведь фактически превратился в неофициальный символ Брашова.

«Мы должны помнить, что медведь — дикое животное, к нему нужно относиться соответственно, а не как к туристической достопримечательности», — подчеркнула представитель городской администрации Даниела Ион.

Власти призывают путешественников не приближаться к хищникам и не пытаться их кормить. Привыкшие получать пищу от людей звери могут чаще возвращаться в населённые районы.

Похожая проблема возникла и на российских курортах: недавно медведь пробрался в пятизвёздочный отель на Красной Поляне. Только за первые пять месяцев 2026 года в населённых пунктах и курортных зонах Сочи зафиксировали около 150 появлений хищников.