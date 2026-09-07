Заселился без брони: Медведь пробрался в пятизвёздочный отель в Сочи

Медведь пробрался в пятизвёздочный отель «Поляна 1389 Отель и Спа» на Красной Поляне в Сочи, пишет Mash. В поисках еды хищник сначала заглянул в подсобное помещение, а затем отправился гулять по коридорам гостиницы.

В какой-то момент один из сотрудников отеля, завернув за угол с ведром в руках, неожиданно оказался практически лицом к лицу с медведем. Работник тут же бросился бежать, а зверь продолжил осматривать помещение.

Медведь забрался в пятизвёздочный отель на Красной Поляне в Сочи. Видео © Mash

Вскоре незваный постоялец самостоятельно покинул здание и вышел на улицу. О пострадавших не сообщается.

«Поляна 1389 Отель и Спа» относится к категории пятизвёздочных гостиниц и находится на высоте 1389 метров на плато Псехако. На официальном сайте курорта его называют самым высокогорным пятизвёздочным отелем Сочи.

После появления медведя некоторые проживающие в гостинице туристы признались, что теперь опасаются выходить на прогулки в окрестностях.

Подобные встречи в горной части Сочи в последнее время участились. По данным Сочинского национального парка, только за первые пять месяцев 2026 года было зафиксировано около 150 случаев появления бурых медведей в населённых пунктах и на территориях горных курортов. Это вдвое больше, чем за весь предыдущий год.

Специалисты отмечают, что звери всё чаще появляются непосредственно рядом с туристической инфраструктурой. В связи с ростом числа таких эпизодов Сочинский национальный парк создает совместно с курортами и городскими службами систему реагирования на выходы медведей к людям.

Ранее Life.ru сообщал, что в Эсто-Садке медведь устроил пробежку вдоль оживлённой трассы. На кадрах хищник бежал возле дороги неподалёку от вольерного комплекса «Лаура», а находившийся рядом человек поспешил от него скрыться.