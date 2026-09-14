В Новосибирской области охотник застрелил знакомого, перепутав его с медведем

В результате случайного выстрела охотника в Новосибирской области погиб человек — мужчина был принят за медведя. От полученных ранений он скончался в медицинском учреждении. По данному факту возбуждено уголовное дело, информирует прокуратура региона.

По предварительным данным, мужчина вместе со знакомыми находился вблизи села Карасево Болотнинского района, где по лицензии охотился на медведя. При преследовании зверя он произвёл выстрел из оружия, не убедившись в отсутствии других охотников на линии огня. Полученные потерпевшим травмы оказались несовместимы с жизнью.

В СК по Новосибирской области уточнили: стрелявшему 47 лет, погибшему — 42 года. Вечером 12 сентября подозреваемый был в лесу в 5 километрах от села Карасево. Заметив движение в кустах, он принял знакомого за дикое животное и выстрелил.

Болотнинский межрайонный следственный отдел возбудил дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Наказание по статье — до двух лет лишения свободы. Следствие продолжает собирать доказательства. Расследование на контроле прокуратуры Болотнинского района.

Ранее в Бурятии за одни сутки отстрелили 10 медведей после многочисленных выходов хищников к населённым пунктам. За это время в Бурприроднадзор поступило 48 обращений от жителей. Всего за период регулирования в Бурятии добыли уже 135 медведей. Жителей и гостей республики попросили не ходить в лес без крайней необходимости.