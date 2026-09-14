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Опубликовано 14 сентября, 05:03

Медведь убил пенсионера, ушедшего за грибами в Иркутской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Erik Mandre

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Erik Mandre

Медведь напал на пенсионера, который ушёл в лес за грибами. Мужчина погиб. Трагедия произошла в Киренском районе Иркутской области, сообщили в региональном главке МВД.

Житель села Алымовка не вернулся домой в ожидаемое время. После этого его начали искать родственники вместе с охотниками. На лесной дороге поисковая группа обнаружила мотоцикл мужчины. Рядом с техникой находился медведь, а неподалёку поисковики нашли тело пенсионера.

Охотники застрелили зверя на месте. Других обстоятельств нападения в полиции не уточнили.

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Ранее в Бурятии за одни сутки отстрелили 14 медведей, которые выходили к населённым пунктам. Охотинспекторы вместе с бригадами охотников совершили 32 выезда в пригороде Улан-Удэ и других районах республики. Всего с начала соответствующих мероприятий численность животных сократили на 149 особей. Жителей региона попросили соблюдать меры безопасности и не ходить в лес без необходимости.

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Антон Голыбин
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