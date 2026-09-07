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Регион
Опубликовано 7 сентября, 10:17

Житель Бурятии погиб после нападения медведя в лесу

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Житель Закаменского района Бурятии скончался после нападения медведя. Мужчину с тяжёлыми травмами головы доставили в больницу, однако медикам не удалось спасти его жизнь.

Нападение произошло утром 7 сентября. По данным Babr Mash, хищник атаковал мужчину в районе местности Шут Халат неподалёку от улуса Хуртага. После случившегося зверь скрылся.

Как уточняет SHOT, трагедия произошла после того, как мужчина проводил супругу до остановки и решил зайти в лес. Он отправился на поиски коров, которые пропали накануне. В чаще мужчина заметил животных и решил подойти к ним поближе. Однако из кустов внезапно выскочил медведь.

Напомним, в Бурятии с начала года медведи 74 раза выходили к населённым пунктам — в прошлом году таких случаев было 47. Сейчас в регионе дежурят бригады охотников, а власти призвали по возможности отказаться от походов в лес. Также из-за активности хищников введены ограничения на проведение школьных и детских спортивных мероприятий в лесной зоне.

Медведь пробрался на территорию детского сада в Приангарье и попал на видео
Медведь пробрался на территорию детского сада в Приангарье и попал на видео

Проблема выхода медведей к людям в этом сезоне затронула и другие регионы Сибири. Ранее Life.ru рассказывал о медведе, который забрёл на территорию детского сада в Иркутской области.

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Наталья Демьянова
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