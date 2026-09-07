Житель Бурятии погиб после нападения медведя в лесу

Житель Закаменского района Бурятии скончался после нападения медведя. Мужчину с тяжёлыми травмами головы доставили в больницу, однако медикам не удалось спасти его жизнь.

Нападение произошло утром 7 сентября. По данным Babr Mash, хищник атаковал мужчину в районе местности Шут Халат неподалёку от улуса Хуртага. После случившегося зверь скрылся.

Как уточняет SHOT, трагедия произошла после того, как мужчина проводил супругу до остановки и решил зайти в лес. Он отправился на поиски коров, которые пропали накануне. В чаще мужчина заметил животных и решил подойти к ним поближе. Однако из кустов внезапно выскочил медведь.

Проблема выхода медведей к людям в этом сезоне затронула и другие регионы Сибири. Ранее Life.ru рассказывал о медведе, который забрёл на территорию детского сада в Иркутской области.