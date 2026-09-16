В Красноярском крае в сентябре ликвидировали 60 вышедших к людям медведей

На севере Красноярского края в сентябре ликвидировали 60 медведей, которые выходили к населённым пунктам и представляли опасность для жителей. Меры приняли после серии нападений хищников на людей, в результате которых в регионе погибли несколько человек.

Как сообщили в администрации Енисейского муниципального округа, только за 15 сентября от жителей поступило три сообщения о появлении медведей. Двух животных пришлось ликвидировать в Лесосибирске и Енисейске.

Особое внимание специалистов привлекли ночные выходы хищников в населённых пунктах. В ночь с 15 на 16 сентября одного из медведей заметили возле детского дома в Лесосибирске.

Всего за последний месяц в сибирских регионах медведи стали причиной гибели пяти человек. Трое погибших стали жертвами нападений на севере Красноярского края, где в лесу Енисейского округа хищник убил двух пенсионерок.

Одной из причин участившихся выходов животных к людям называют последствия лесных пожаров. Летом 2026 года площадь природных возгораний в северной части Красноярского края превышала 600 тысяч гектаров, из-за чего медведям могло стать сложнее находить привычную пищу в тайге.

Ранее женщина погибла в своём доме в Красноярском крае после нападения медведя. Трагедия произошла в деревне Верхний Кебеж Ермаковского района. Зверь забрался в дом к 66-летней женщине и напал на неё. После этого медведь оставил тело у забора на участке. Сейчас хищника ищут для отстрела. На месте работают экстренные службы.