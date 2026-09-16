В камчатском посёлке Палана застрелили медведя, залезшего на территорию школы

В посёлке Палана на Камчатке застрелили медведя, который пробрался на территорию школы. Хищник оказался внутри ограждения после того, как перелез через забор, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местную администрацию.

Животное обнаружили две сотрудницы образовательного учреждения. Они не стали приближаться к медведю и вызвали полицию. После оценки ситуации власти решили не пытаться вывести зверя из посёлка. Хищника ликвидировали на месте. Согласно администрации, отстрел был произведён в качестве вынужденной меры.

После ликвидации специалисты должны установить состояние животного: у туши возьмут биологические образцы и проверят их, в частности, на бешенство. Отмечается, что поведение хищника показалось неадекватным.

Ранее в Минприроды заявили, что численность медведей в России за последние 36 лет выросла более чем в два раза. Сейчас в стране насчитывается около 307 тысяч особей. Одна из причин такого роста кроется в доступности пищевых отходов. Увеличение популяции бурого медведя связано в том числе с расширением хозяйственной и туристической деятельности человека.