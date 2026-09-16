Медведь напал на 79-летнюю женщину в центре посёлка в Словакии

Бурый медведь утром во вторник выбежал в центр словацкой деревни Блатницы и оказался среди людей на небольшой площади. Зверь задел лапой 79-летнюю местную жительницу, после чего её пришлось доставить в больницу, сообщает Noviny.sk.

Животное заметили около 9:20. Перед появлением в центре деревни оно перебежало через местный ручей и направилось к площади. В этот момент там находились несколько человек, в том числе торговец из Польши. Медведь прошёл рядом с людьми и травмировал пожилую женщину. Ей оказали помощь в Университетской больнице Мартина, после чего пациентку отпустили на амбулаторное лечение.

Государственная служба охраны природы Словакии через платформу Pozor Medveď сообщила, что после происшествия территорию контролирует оперативная группа FATRA. Для наблюдения за местностью специалисты задействовали дрон с тепловизором.

«Просим жителей и гостей этого района проявлять повышенную осторожность при передвижении по окрестностям. Рекомендуем передвигаться по обозначенным маршрутам, своевременно сообщать о своём нахождении в местности с ограниченной видимостью и соблюдать предупреждающие знаки и указания служб реагирования», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в свердловском посёлке Горный Щит заметили медведя возле остановки школьного автобуса. Рядом в это время находились дети. Мать одного из учеников рассказала, что появление хищника вынудило родителей срочно искать безопасный способ доставлять детей в школу. После инцидента состоялось собрание для родителей. Школы продолжат работать в обычном режиме и не планируют переводить учеников на дистанционное обучение из-за появления зверя. Однако детей из потенциально опасной зоны родителям посоветовали привозить на занятия самостоятельно.