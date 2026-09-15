«Оля, медведь, Оля!»: Косолапый внезапно ворвался в фотосессию девушек на Ямале

В Ямало-Ненецком автономном округе две девушки неожиданно встретили бурого медведя во время фотосессии. Хищник вышел из кустов прямо в момент, когда подруги снимали видео возле дороги. Как рассказала Ольга телеграм-каналу SHOT, они с подругой остановились примерно в 4 километрах от аэропорта Надыма, чтобы сделать красивые кадры.

Медведь напугал девушек во время фотосессии возле аэропорта Надыма. Видео © Telegram/ SHOT

Девушки вышли из машины и начали съёмку, когда заметили зверя рядом с собой. Испугавшись, они быстро вернулись в автомобиль. Медведь тем временем спокойно перешёл дорогу и продолжил путь, не проявляя агрессии.

После этого подруги уехали с места и сообщили сотрудникам охраны на пропускном посте, что неподалёку находится крупный хищник. Подобные встречи уже происходили в районе Надыма. В прошлом году медведя замечали на трассе Надым — Пангоды.

Ещё один случай произошёл в сентябре 2025 года: рыбаки увидели зверя возле моста через реку в Надымском районе. Животное пыталось перебраться через дорогу. Специалисты напоминают, что при встрече с диким зверем не стоит приближаться к нему или пытаться сделать фотографию на близком расстоянии.

Медведь ранее стал незваным гостем в доме, где во время тренировочных сборов в Сочи остановились российские биатлонистки из группы Михаила Шашилова. Хищник ненадолго проник внутрь помещения, осмотрелся и самостоятельно покинул здание. Никто из спортсменок не пострадал.