В Госдуме предложили создать публичную карту выходов медведей к людям

В регионах с высокой численностью хищников люди не всегда знают, где именно медведь выходит к посёлку. Депутат Госдумы Дмитрий Новиков считает, что эту проблему решит публичная карта опасных зон. По его словам, отслеживать передвижения зверей помогут фотоловушки.

Парламентарий в беседе с «Абзацем» предлагает фиксировать места выхода медведей и волков к населённым пунктам, анализировать их и прогнозировать вероятные зоны риска. Вести такую карту должен региональный охотничий надзор.

Для проблемных особей, которые уже проявляли агрессию, можно использовать дистанционную маркировку вместе с умными фотоловушками: зверь прошёл — координаты и снимок мгновенно уходят в контролирующие органы. Это позволит оперативно оповещать людей, в том числе через СМС.

«Точек, где хищники выходят к людям, десятки, а не сотни, именно они и нуждаются в особом контроле», — подчеркнул Новиков.

В публичный доступ попадёт не точное местоположение каждого зверя, а зоны риска. Красная — если выход зафиксирован сегодня, жёлтая — если системно, зелёная — если спокойно. Депутат уверен: это не спровоцирует браконьеров, зато люди будут понимать, где стоит быть осторожнее.

Отдельно Новиков говорит о необходимости восстановить штат егерей в регионах с высокой численностью хищников. По его мнению, специалистам на местах нужно дать право самим решать вопрос об отстреле агрессивной особи — без многодневных согласований с удалёнными чиновниками.

А ранее Life.ru писал, что медведь убил пенсионера, который ушёл за грибами в Иркутской области. На лесной дороге поисковая группа обнаружила мотоцикл мужчины. Рядом с техникой находился медведь, а неподалёку было найдено тело грибника.