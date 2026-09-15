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Опубликовано 15 сентября, 10:16

Медведь забрался в дом российских биатлонисток на сборах в Сочи

Медведь проник в дом, где во время сборов в Сочи разместились российские биатлонистки из группы тренера Михаила Шашилова. Хищник ненадолго заглянул внутрь, после чего развернулся и вышел.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации/inka__ter

Первой незваного гостя заметила Инна Терещенко. Кадры она опубликовала в своих соцсетях. Биатлонистка сразу узнала животное: этот же медведь уже приходил к базе несколько месяцев назад. Его также периодически замечают неподалёку во время тренировок команды в горах.

В июне Терещенко снимала хищника возле балкона своего домика. Тогда зверь поднялся на задние лапы, посмотрел на спортсменку, а затем перебежал дорогу.

«Всем известный ночной сочинский гость, мишка», — подписала она ролик.

Что делать при встрече с медведем в лесу: как спастись и почему хищники выходят к людям
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Медведей в горной части Сочи нередко привлекают пищевые отходы и доступные мусорные баки. К счастью, встреча со спортсменками обошлась без последствий. Ранее Life.ru рассказывал, почему осенью медведи чаще выходят к людям и как вести себя при встрече с хищником.

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ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Николь Вербер
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