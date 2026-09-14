Медведь напугал школьников под Екатеринбургом: детей теперь возят родители

Медведя заметили возле остановки школьного автобуса в посёлке Горный Щит под Екатеринбургом. Рядом в это время находились дети, сообщает E1.ru.

По словам матери одного из школьников, появление хищника заставило родителей срочно решать, как безопасно доставлять детей на занятия. После случившегося взрослых собрали на родительское собрание.

Женщина утверждает, что детей, живущих в СНТ и соседних домах, на время перевели на дистанционное обучение. Однако в администрации Екатеринбурга эту информацию опровергли.

В мэрии сообщили, что медведя заметили на улице Державной ещё 9 сентября. После сигнала на место выезжал инспектор регионального департамента по охране животного мира.

По данным администрации, школы продолжат работать очно и переводить учащихся на дистант из-за появления зверя не планируют. При этом детей из потенциально опасной зоны родителям рекомендовали самостоятельно привозить на занятия.

Информации о нападении медведя на людей или пострадавших нет.

Осенью встречи с хищниками возле населённых пунктов становятся особенно опасными: перед зимней спячкой медведи активно ищут пищу и могут приближаться к дорогам, дачам и жилым районам. При встрече со зверем специалисты рекомендуют не бежать, не приближаться к нему и спокойно увеличивать дистанцию.