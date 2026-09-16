Медведь растерзал 66-летнюю женщину в собственном доме в Красноярском крае

Женщина погибла в своём доме в Красноярском крае после нападения медведя. Об этом сообщает SHOT.







По данным телеграм-канала, трагедия произошла в деревне Верхний Кебеж Ермаковского района. Зверь забрался в дом к 66-летней женщине и напал на неё. После этого медведь оставил тело у забора на участке. Сейчас хищника ищут для отстрела. На месте работают экстренные службы.

Ранее в посёлке Палана на Камчатке застрелили медведя, который пробрался на территорию школы. Хищник оказался внутри ограждения после того, как перелез через забор. После ликвидации специалисты должны установить состояние животного: у туши возьмут биологические образцы и проверят их, в частности, на бешенство. Отмечается, что поведение хищника показалось неадекватным.