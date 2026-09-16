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Опубликовано 16 сентября, 03:31

Медведь растерзал 66-летнюю женщину в собственном доме в Красноярском крае

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Musashi2001

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Musashi2001

Женщина погибла в своём доме в Красноярском крае после нападения медведя. Об этом сообщает SHOT.

  • Медведь растерзал 66-летнюю женщину в собственном доме в Красноярском крае. Фото © SHOT
    Медведь растерзал 66-летнюю женщину в собственном доме в Красноярском крае. Фото © SHOT
  • Медведь растерзал 66-летнюю женщину в собственном доме в Красноярском крае. Фото © SHOT
    Медведь растерзал 66-летнюю женщину в собственном доме в Красноярском крае. Фото © SHOT
  • Медведь растерзал 66-летнюю женщину в собственном доме в Красноярском крае. Фото © SHOT
    Медведь растерзал 66-летнюю женщину в собственном доме в Красноярском крае. Фото © SHOT

Медведь растерзал 66-летнюю женщину в собственном доме в Красноярском крае. Фото © SHOT

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По данным телеграм-канала, трагедия произошла в деревне Верхний Кебеж Ермаковского района. Зверь забрался в дом к 66-летней женщине и напал на неё. После этого медведь оставил тело у забора на участке. Сейчас хищника ищут для отстрела. На месте работают экстренные службы.

Медведь напал на 79-летнюю женщину в центре посёлка в Словакии
Медведь напал на 79-летнюю женщину в центре посёлка в Словакии

Ранее в посёлке Палана на Камчатке застрелили медведя, который пробрался на территорию школы. Хищник оказался внутри ограждения после того, как перелез через забор. После ликвидации специалисты должны установить состояние животного: у туши возьмут биологические образцы и проверят их, в частности, на бешенство. Отмечается, что поведение хищника показалось неадекватным.

Больше новостей о диких животных — в специальном разделе на Life.ru.

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Алена Пенчугина
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