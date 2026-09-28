Брижит Бардо: как символ красоты отказалась от кино и отдала жизнь защите животных Оглавление Как девочка из строгой семьи стала символом свободы? Почему Бардо перестала хотеть славы? Когда животные стали важнее съёмок? Зачем французская звезда отправилась на канадские льды? Как украшения и дом превратились в помощь животным? Что осталось после Брижит Бардо? 28 сентября Брижит Бардо исполнилось бы 92 года. Её красотой восхищались зрители, но актриса решилась на поступок, которого от неё никто не ждал. Life.ru рассказывает, что скрывалось за славой французской звезды и почему однажды она навсегда закрыла за собой двери кино. Брижит Бардо — 92 года: почему знаменитая французская актриса отказалась от кино и посвятила жизнь защите животных? Коллаж © Life.ru. Обложка © Wikipedia, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Казалось, у Брижит Бардо было всё, о чём можно мечтать! Но женщина, на которую хотели смотреть миллионы, всё меньше хотела оставаться перед камерами. В 1973 году она закончила кинокарьеру, а следующие полвека посвятила животным. Life.ru рассказывает, как французская кинозвезда решилась изменить жизнь и почему этот выбор оказался гораздо серьёзнее красивого жеста.

Как девочка из строгой семьи стала символом свободы?

Брижит Бардо в молодости: как девочка из строгой парижской семьи стала символом красоты и свободы? Фото © ТАСС / Franco Vitale / Zuma

Брижит Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. Её детство мало походило на юность знаменитой актрисы, девушка росла в строгости. Первой большой страстью Брижит стал балет, которым она занималась с семи лет. Однако путь на сцену неожиданно повернул в сторону модных журналов. В 1950 году юная Брижит появилась на обложке Elle, а вскоре получила предложения сниматься в кино.

Мировую известность ей принёс фильм Роже Вадима «И Бог создал женщину» 1956 года. Вадим, за которого она вышла замуж в 1952-м, показал героиню, открыто следующую своим желаниям. Её раскованность одних восхищала, других возмущала. Знаменитый танец босиком стал одним из самых узнаваемых эпизодов в карьере Бардо.

Однако за образом красавицы скрывался актёрский талант, способный справиться со сложными и драматическими ролями. В 1960 году вышла «Истина» Анри-Жоржа Клузо, в 1963-м — «Презрение» Жан-Люка Годара. Но чем заметнее становилась Бардо на экране, тем сложнее ей было сохранить собственную жизнь за его пределами. Почему же успешная актриса отказалась от славы?

Почему Бардо перестала хотеть славы?

Уход Брижит Бардо из кино: почему актриса завершила карьеру в 1973 году и больше не вернулась на экран? Фото © ТАСС / IMAGO/Photo News

Публичность, которая помогла ей стать звездой, обернулась постоянным вторжением в личное пространство. Папарацци преследовали актрису, её отношения обсуждали в прессе. Дом Ла-Мадраг в Сен-Тропе стал убежищем, хотя сама известность не позволяла просто закрыть дверь и исчезнуть из поля зрения.

В 1973 году Бардо завершила кинокарьеру. Последней её картиной стала «Поучительная и весёлая история Колино» режиссёра Нины Компанеец. До сорокалетия оставался ещё год, и впереди вполне могли быть новые роли. Но Бардо больше не вернулась к актёрской работе. Для зрителей она навсегда осталась молодой женщиной из знакомых фильмов, но её собственная биография на этом месте только начинала новую главу. Чем же занималась Брижит после завершения актёрской карьеры?

Когда животные стали важнее съёмок?

Брижит Бардо и защита животных: с чего началась борьба актрисы, которой она посвятила больше полувека? Фото © ТАСС / ASSOCIATED PRESS

Стоит сказать, что Бардо занималась защитой животных и до завершения актёрской карьеры. Ещё в 1962 году Бардо выступила во французской телепрограмме «Пять колонок на первой полосе», потребовав оглушать животных перед убоем. На пике популярности она использовала внимание к себе, чтобы заговорить о том, что зрителям было неприятно видеть и слышать.

После ухода из кино эта работа стала её главным занятием. Бардо протестовала против жестокого обращения с животными, выступала против меховой индустрии и добивалась внимания к судьбе брошенных питомцев. Её известность теперь помогала выводить эти темы за пределы круга зоозащитников. На официальном сайте фонда приведены слова Бардо, которые объясняют этот поворот: «Я отдала свою молодость и красоту людям, теперь отдаю свою мудрость и опыт животным».

Зачем французская звезда отправилась на канадские льды?

Брижит Бардо исполнилось бы 92 года: какой мир запомнил актрису, сменившую съёмки на спасение животных? Фото © Youtube / Vegan Corporation

Продолжая своё дело, в 1977 году Бардо приехала в Канаду, чтобы выступить против промысла детёнышей тюленей ради меха. Фотографии знаменитой актрисы рядом с бельками стали одним из самых узнаваемых образов её зоозащитной деятельности. Для человека с её известностью такая поездка имела особую силу, поскольку вслед за Бардо туда обращали взгляды и люди, прежде почти не интересовавшиеся судьбой животных. История переставала быть далёким спором промысловиков и активистов. У неё появлялись конкретные образы, которые трудно было забыть.

Как украшения и дом превратились в помощь животным?

Фонд Брижит Бардо: как актриса основала фонд помощи животным, который существует до сих пор? Фото © ТАСС / Duclos / ASSOCIATED PRESS

А в 1986 году Бардо создала собственный фонд. Теперь экс-актрисе нужно было содержать животных, помогать приютам и спасать тех, кто оказался в беде. А для таких свершений требовалось не только доброе сердце, но и деньги. Чтобы поддержать своё дело, в 1987 году Брижит выставила на аукцион свои личные вещи и ценности.

В 1992 году организация получила во Франции статус общественно полезной. В том же году был приобретён участок Ла-Мар-Озу, ставший её первым приютом. В 2006-м Бардо передала фонду ещё одну свою собственность в парижском регионе для создания приюта Базош.

Со временем работа разрослась. Сегодня фонд занимается спасением животных, поддерживает стерилизацию бездомных кошек, обращается в суд по случаям жестокого обращения и помогает другим организациям. За фотографиями основательницы с питомцами стоит повседневный труд людей, которым нужно кормить, лечить и пристраивать подопечных.

Что осталось после Брижит Бардо?

Наследие Брижит Бардо: как созданный французской актрисой фонд продолжает помогать животным после её смерти? Фото © ТАСС / SEBASTIEN NOGIER / ЕРА

Как и любая другая публичная жизнь, история Бардо не была безупречной. Её политические взгляды и высказывания вызывали острые споры, а французские суды неоднократно штрафовали её за разжигание расовой ненависти. Заслуги в защите животных не отменяют этой стороны её жизни.

Но созданное ею дело продолжилось и после её смерти 28 декабря 2025 года. В сообщении от 22 сентября 2026-го фонд рассказал, что под его опекой находятся 13 тысяч животных в четырёх собственных приютах и 150 партнёрских учреждениях. Организация также поддерживает 350 объединений во Франции и ведёт работу в 70 странах. А совсем недавно, в сентябре 2026 года, на аукционе в Париже снова продавали личные вещи Бардо. По данным самой организации, торги принесли почти миллион евро с учётом сборов!

Бардо могла остаться в истории как красивая актриса. Однако сердце подсказало женщине совсем другой путь... А что вы думаете о карьере актрисы? И знали ли вы, что у Брижит есть собственный фонд? Кстати, ранее Life.ru рассказывал, какие необычные питомцы жили у великих писателей и кому прощали самые возмутительные выходки.

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Авторы Софья Кузнецова