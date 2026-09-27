Воблы к пиву больше не будет? Какие реки планеты мелеют до неузнаваемости и рискуют исчезнуть

27 сентября отмечают Всемирный день рек. Его в 2005 году придумал канадец Марк Анджело, защитник рек, когда ООН запустила десятилетие «Вода для жизни». Мы разобрали шесть крупных рек на трёх континентах, которые сейчас мало похожи на свои портреты из школьного атласа.

Рейн: баржи стоят у причалов

Рейн обмелел до рекорда: баржи на мели у Кёльна. Фото © ТАСС / AP / Martin Meissner

По Рейну Германия возит уголь, зерно, химию и топливо. Это её главная грузовая река. В начале августа 2026 года уровень воды в Кёльне опустился до 68 сантиметров, такого не было за всё время наблюдений. У Дуйсбурга река вернулась к прежнему рекордному минимуму. Баржи встали у причалов, перевозка химикатов местами прекратилась. Сильную засуху на Рейне фиксировали почти без перерыва с начала июня, а сухо было ещё во Франции, Австрии, Венгрии, Чехии и Сербии.

Дунай: со дна поднялись корабли и мамонт

Дунай обнажил затонувшие корабли 1944 года. Фото © ТАСС / AP / Marko Drobnjakovic

Дунай течёт через десять стран, от Германии до Чёрного моря, и этим летом почти везде опустился ниже прежних отметок. Из воды вышли скалы, песчаные косы и корпуса старых судов. У сербского городка Прахово на отмелях лежат немецкие корабли, которые ушли на дно в 1944 году, а у болгарской деревни Ряхово из ила достали кости мамонта. Река вернула то, что прятала десятилетиями, почти как в историях массовых исчезновений, от которых бегут мурашки.

Круизные лайнеры садились на мель, но серьёзнее всего засуха ударила по энергетике. Дунаем охлаждают атомные станции. Румыния отключила АЭС, которая берёт воду из реки, а венгерская АЭС «Пакш» едва не остановилась. В Будапеште уровень Дуная упал до рекорда. Dacia и Ford остановили румынские конвейеры, чтобы сэкономить электричество. Мелкая вода быстро греется и теряет кислород, а удобрения с полей добавляют цветение водорослей. Рыбе в такой реке трудно дотянуть до осени.

Колорадо: вода кончается раньше моря

Колорадо и водохранилище Пауэлл: антирекорд 2026 года. Фото © ТАСС / Zuma

Колорадо прорезала Большой каньон и даёт воду 40 с лишним миллионам американцев в Лас-Вегасе, Финиксе, Лос-Анджелесе и Сан-Диего. Её так активно разбирают на города и поля, что до Калифорнийского залива река почти не добирается. Питает её снег Скалистых гор, а зимой 2025–2026 годов его выпало очень мало. За весь сезон с апреля по июль приток в водохранилище Пауэлл едва дотянул до 17% нормы, а на июль прогноз был всего 2%.

Два крупнейших водохранилища США, Мид и Пауэлл, в 2026 году опустились до рекордных отметок. Вместе они не были такими пустыми с 1957 года, когда плотину Глен-Каньон ещё строили. Чтобы поддержать Пауэлл, власти спускают в него воду из водохранилища Флейминг-Гордж и сократили сброс ниже по течению. Если уровень упадёт слишком низко, плотина перестанет давать ток. Засуха охватила 95% бассейна, а правила, по которым семь штатов и Мексика делят реку, действуют только до конца 2026 года.

Волга: зима без снега обернулась мелководьем

Обмеление Волги: почему пустеют водохранилища. Фото © ТАСС / Артем Дергунов

Похожая история случилась и в России. Весной 2025 года обмелела Волга, крупнейшая судоходная река страны. Снега зимой выпало мало, талая вода ушла в сухую почву и до рек почти не дошла. Приток к Угличскому водохранилищу оказался минимальным за всю историю наблюдений. Угличскую ГЭС останавливали, сбросы с Рыбинской урезали, чтобы накопить воду. Ниже по течению Волга обмелела ещё сильнее, и в Ярославской области объявили оранжевый уровень опасности.

В дельте, под Астраханью, стало хуже всего. Область недополучила в половодье примерно треть воды. На нерестилищах вода перегревалась, кислорода в ней не хватало, и икре выжить было трудно. Вобла, которую считают символом Нижней Волги, за последние десятилетия сократилась почти в 30 раз, её вылов запрещён до конца 2026 года. Сушёная вобла к пиву становится настоящей редкостью, так что остаётся вспомнить, как запечь рыбу по-советски, чтобы на кухне запахло детством.

Амазонка: плавучие дома на песке

Засуха на Амазонке: Риу-Негру у Манауса на рекордном минимуме. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Lucas Silva

Засуха добралась и до самой полноводной реки мира. В октябре 2024 года Риу-Негру, крупнейший приток Амазонки, у порта Манауса опустилась до 12,66 метра, хотя обычно там около 21 метра. Ниже вода не падала с 1902 года, когда начали мерить уровень, а прошлый рекорд продержался всего год. Плавучие дома легли на дно, деревни вдоль реки остались без еды и лекарств. В 2023 году в озере Тефе вода нагрелась до 39 градусов, и там погибли больше 150 речных дельфинов.

Амударья: теперь её делят с Афганистаном

Амударья и канал Кош-Тепа: угроза для Аральского моря. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DeniskaPhotoGuide

Амударья когда-то питала Аральское море. Её воду десятилетиями разбирали на хлопковые поля, и от Арала почти ничего не осталось. Теперь Афганистан роет канал Кош-Тепа длиной 285 километров и шириной 100 метров. Он может забирать от 20 до 30% стока. Дно не укрепили бетоном, поэтому часть воды уйдёт в песок. Ниже по течению лежат Узбекистан и Туркменистан, которые живут этой водой. Когда-то здесь шли караваны, которые связали мир и Древнюю Русь.

Реки умеют восстанавливаться. После снежной зимы 2023 года Пауэлл заметно поднялся, а маловодные годы на Волге случались и раньше. Но засухи теперь идут одна за другой, и накопить запас реки не успевают. Всемирный день рек выпадает на воскресенье, 27 сентября. Если живёте у воды, сходите в этот день на набережную и посмотрите на реку внимательнее. А в субботу вечером над водой поднимется огромная рыжая Урожайная луна, которая проверит нервы всех знаков зодиака.