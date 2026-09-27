Тест: Угадайте 6 фильмов по няням и воспитателям. Только 18% детей СССР докажут свои знания!
Они успевали укладывать малышей спать, проверять контрольные и находить общий язык даже с самыми упрямыми подопечными. В День работников дошкольного образования 27 сентября Life.ru собрал педагогов из любимого советского кино. Узнаете каждого по одному кадру?
Коллаж © Life.ru. Обложка © «Усатый нянь», режиссёр Владимир Грамматиков, сценаристы Александр Мишарин, Андрей Вейцлер, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Советское кино оставило нам целую галерею педагогов: добрые и заботливые няни, порой строгие воспитатели и самые родные герои. Одни персонажи узнаются мгновенно, а другие неожиданно появляются в фильмах, которые мы привыкли считать совсем не «учительскими». Посмотрите на кадр и выберите картину, в которой появился этот герой. Только не ошибитесь сразу на первом вопросе!
Кинокласс окончен, но проверка памяти продолжается. Попробуйте узнать советских героев по вещам, которые они держали в руках, вспомнить восемь фильмов СССР по самым первым кадрам, а затем вернитесь за парту и проверьте, справитесь ли с десятью словами из теста к дню рождения Ожегова. life.ru