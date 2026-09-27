Тест: Угадайте 6 фильмов по няням и воспитателям. Только 18% детей СССР докажут свои знания!

Советское кино оставило нам целую галерею педагогов: добрые и заботливые няни, порой строгие воспитатели и самые родные герои. Одни персонажи узнаются мгновенно, а другие неожиданно появляются в фильмах, которые мы привыкли считать совсем не «учительскими». Посмотрите на кадр и выберите картину, в которой появился этот герой. Только не ошибитесь сразу на первом вопросе!