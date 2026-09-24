211 человек, 5 самолётов и вечная тайна: истории массовых исчезновений, от которых бегут мурашки

Представьте, что вы садитесь в самолёт или на пассажирский параход. Ничего не предвещает беды, и всё проходит вполне штатно, но только вот до точки назначения ни вы, ни спутники не добираетесь. А поисковые отряды и следователи годами ищут крупицы информации о вашем местонахождении. Очень похоже на кино в жанре выживания. Но что если мы скажем, что такое было на самом деле? Реальная жизнь порой бывает куда страшнее выдуманных баек. Life.ru рассказывает истории массовых исчезновений и пытается разобраться, что же произошло.

Роанок: 117 человек и слово на столбе

Колония Роанок исчезла: куда пропали 117 английских поселенцев и что означало слово CROATOAN? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В 1587 году на острове Роанок, у побережья нынешней Северной Каролины, поселились 117 английских колонистов. Среди них были женщины и дети. Губернатор Джон Уайт отправился в Англию за припасами, рассчитывая вскоре вернуться. Но война с Испанией задержала его на три года.

Когда в августе 1590 года Уайт добрался до Роанока, поселение оказалось пустым. На столбе было вырезано лишь слово CROATOAN — название соседнего острова и жившего там народа. Для колонистов это могло быть сообщением о переезде, так как Джон Уайт просил их оставить указание, если придётся покинуть поселение. Он попытался добраться до Кроатоана, но помешала непогода. Больше свою семью и других поселенцев он не видел.

Что произошло с людьми? Возможно, они присоединились к местному населению или переселились в другое место. Археологи находили предметы, которые могли принадлежать колонистам, но однозначного доказательства их судьбы нет. И главное: Роанок не исчез за одну ночь. Между отъездом Джона Уайта и его возвращением прошло три года, а свидетелей самого ухода не осталось.

«Мэри Селест»: десять человек исчезли, а корабль остался

Тайна «Мэри Селест»: куда исчезли капитан, его семья и семь моряков посреди Атлантики? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В декабре 1872 года в Атлантике заметили бригантину «Мэри Селест». Она дрейфовала неподалёку от Азорских островов, и на сигналы никто не отвечал. Моряки, поднявшиеся на борт, не нашли ни одного человека. При этом само судно оставалось на плаву.

В рейс из Нью-Йорка отправились капитан Бенджамин Бриггс, его жена Сара, двухлетняя дочь София и семеро моряков. Всего — десять человек. Последняя запись на грифельной доске бортового журнала относилась к 25 ноября. На найденном судне не оказалось шлюпки, части документов и навигационных приборов. Паруса и снасти были повреждены, в трюме обнаружили воду, но личные вещи остались на месте.

Эти детали заставляют предположить, что люди сами покинули корабль, возможно, сочтя его опасным. Почему капитан принял такое решение и что затем случилось со шлюпкой, неизвестно. Версии о бунте, взрыве паров спирта и преступлении так и остались версиями. Ни Бриггса, ни его семью, ни матросов больше не нашли.

Экспедиция Франклина: 129 человек ушли в Арктику и не вернулись

Экспедиция Франклина исчезла в Арктике: что случилось со 129 участниками похода? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В мае 1845 года корабли «Эребус» и «Террор» под командованием Джона Франклина отправились искать Северо-Западный проход. На борту было 129 человек. После последней встречи с другими судами у Гренландии экспедиция словно растворилась среди арктических льдов.

Спустя годы поисков выяснилось, что корабли застряли во льдах у острова Кинг-Уильям. Джон Франклин умер в 1847 году. Весной 1848-го 105 оставшихся в живых участников оставили суда и попытались пешком добраться до района реки Бак. Никто из них домой так и не вернулся. Об этом узнали по найденной записке, вещам, человеческим останкам и свидетельствам инуитов, к которым исследователи долго не прислушивались. Затонувшие «Эребус» и «Террор» обнаружили лишь в 2014 и 2016 годах. Но что случилось с людьми, которые пытались спастись, до сих пор неизвестно.

«Варата»: 211 человек и ни одного подтверждённого обломка

Пароход «Варата» исчез у берегов Африки: что случилось с 211 пассажирами и членами экипажа? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Вечером 26 июля 1909 года пассажирский пароход «Варата» вышел из южноафриканского Дурбана в Кейптаун. На борту находился 211 человек — пассажиры и команда. Утром следующего дня судно видели с другого парохода. После этого «Варата» не прибыла в порт и не подала новых сигналов.

Поиски не обнаружили ни самого корабля, ни выживших. Наиболее вероятна морская катастрофа, но её точные обстоятельства неизвестны, так как без найденного корпуса нельзя установить, что именно произошло. В рассказах о «Варате» встречаются описания таинственных огней и поздних встреч с кораблём. Исчезновение 211 человек остаётся одной из крупных неразгаданных трагедий мореплавания.

Звено 19: пропали пять самолётов, а за ними спасатели

Пять самолётов исчезли в Бермудском треугольнике: что известно о судьбе звена 19? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

5 декабря 1945 года из Форт-Лодердейла во Флориде вылетели пять американских торпедоносцев. Это был учебный полёт над морем с 14 лётчиками и членами экипажей. Во время задания по радио передавали о трудностях с ориентированием. Назад никто не вернулся.

На поиски отправили гидросамолёт PBM Mariner с 13 людьми на борту. Он тоже исчез. В общей сложности в тот день пропало 27 человек. История стала одним из самых известных сюжетов о Бермудском треугольнике, но материалы ВМС США указывают на земное объяснение: потерю ориентации, возможные проблемы с компасом, ухудшение погоды и нехватку топлива. Для спасательного самолёта рассматривают вероятный взрыв в воздухе. Обломки пяти учебных машин не найдены, поэтому восстановить последние минуты полёта точно нельзя. Поэтому так никто и не знает, замешана ли здесь мистика проклятого треугольника или всё-таки воздушная катастрофа.

«Стар Даст»: одиннадцать человек и последнее слово, которое никто не понял

«Стар Даст» исчез в Андах: что означало последнее радиосообщение STENDEC? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

2 августа 1947 года британский пассажирский самолёт «Стар Даст» летел из Буэнос-Айреса в Сантьяго через Анды. На борту были шесть пассажиров и пятеро членов экипажа. Незадолго до ожидаемого прибытия радист передал время посадки и добавил странное слово: STENDEC. В аэропорту попросили повторить его. С самолёта дважды пришёл тот же набор букв. Больше экипаж на связь не выходил.

Поисковые группы прочёсывали горы, но не нашли ни обломков, ни следов людей. Больше полувека судьба всех одиннадцати оставалась неизвестной. Лишь на рубеже 1990-х и 2000-х годов тающий ледник на горе Тупунгато открыл части самолёта и останки. Выяснилось, что «Стар Даст» разбился в Андах. Одна из вероятных причин — ошибка в определении местоположения при сильном высотном ветре. А экипаж мог полагать, что уже миновал горы. Но почему радист передал STENDEC, точно не установлено. Даже найденный самолёт не ответил на последний вопрос этой истории. Кстати, Life.ru рассказывал историю рейса MH370, и как потеряли целый боинг.

Истории массовых исчезновений пугают по-разному. В Роаноке неизвестно, куда ушли люди, на «Мэри Селест» осталась без людей, «Стар Даст» нашёлся через полвека, но его последнее сообщение так и не расшифровали. Иногда разгадку скрывает океан, иногда её годами заслоняют легенды. А если вам интересна ещё одна история, где единственная находка породила десятки версий, Life.ru рассказывал о загадочном деле «Тамам Шуд».