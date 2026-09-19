Рак, зависимости и крах карьеры: Как проклятие Бэтмена поломало судьбы 7 знаменитых актёров

19 сентября поклонники DC отмечают День Бэтмена. За почти 90 лет существования герой успел сменить десятки костюмов, голосов и экранных воплощений. Однако вместе с мировой славой за персонажем закрепилась и мрачная легенда. Уж слишком много болезней, скандалов и личных драм оказалось в биографиях людей, примерявших чёрную маску. Одни годами не могли выбраться из тени супергероя, другие столкнулись с зависимостями, тяжёлыми диагнозами и публичной травлей. Кстати, недавно мы ещё делились, как Джокер, заклятый враг Тёмного рыцаря, проклял своих исполнителей. Life.ru рассказывает истории актёров, которых Готэм не хотел отпускать даже после окончания съёмок.

Вэл Килмер: костюм стал пыткой, а болезнь отняла голос

Как рак горла лишил Вэла Килмера голоса спустя почти 20 лет после роли Бэтмена. Фото © «Бэтмен навсегда», режиссёр Джоэл Шумахер, сценаристы Акива Голдсман, Боб Кейн, Ли Бэчлер и др., © ТАСС / AdMedia

Вэл Килмер сменил Китона в фильме «Бэтмен навсегда». На предложение актёр согласился, даже толком не прочитав сценарий и не обсудив будущую картину с режиссёром Джоэлом Шумахером. Детская мечта сыграть супергероя быстро столкнулась с реальностью съёмочной площадки. В американский прокат фильм вышел 16 июня 1995 года.

Но с какими же проблемами столкнулся Вэл Килмер? Тяжёлый резиновый костюм ограничивал движения и мешал слышать партнёров. Актёр чувствовал себя просто частью декорации. Отношения с режиссёром тоже не сложились. Шумахер позднее называл его инфантильным и невозможным в работе. Уже в следующем фильме, съёмки которого начались в 1996 году, Килмера заменил Джордж Клуни. Нелёгкие условия на съёмочной площадке, возможно, уже традиция для Голливуда. Life.ru уже делился, какие испытания и мучения переживали актёры «Волшебника страны Оз».

Настоящая трагедия произошла уже спустя много лет. В 2014 году у Вэла Килмера обнаружили рак горла. Из-за лечения и трахеостомии его голос оказался серьёзно повреждён. Человек, который прежде узнавался по выразительной интонации, почти лишился возможности говорить. Но, несмотря на болезнь, Килмер продолжал заниматься творчеством и даже вернулся к роли Айсмена в фильме «Топ Ган: Мэверик». Его реплики помогли воссоздать с помощью цифровых технологий. 1 апреля 2025 года Вэл Килмер умер от пневмонии в возрасте 65 лет.

Кевин Конрой: голос Бэтмена, за которым скрывалось настоящее горе

Кевин Конрой озвучивал Бэтмена на протяжении 30 лет в мультфильмах, сериалах и видеоиграх. Фото © ТАСС / Zuma

Кевин Конрой не появлялся в полнометражном кино в традиционном костюме, но для миллионов поклонников именно его голос навсегда стал голосом Бэтмена. С 1992 года актёр озвучивал героя в «Бэтмене: мультсериале», полнометражных мультфильмах и видеоиграх.

Но за спокойной и уверенной интонацией скрывалась тяжёлая личная история. Конрой жил в Нью-Йорке во время эпидемии СПИДа и потерял многих близких друзей. Свои переживания он описал в автобиографическом комиксе «В поисках Бэтмена». Актёр признавался, что боль Брюса Уэйна была ему понятна, потому что сам он слишком хорошо знал, каково это — продолжать жить после многочисленных потерь.

В ноябре 2022 года Кевин Конрой умер от рака кишечника в возрасте 66 лет. После его смерти Марк Хэмилл, много лет озвучивавший Джокера, признался, что всегда соглашался участвовать в проекте, если узнавал, что в нём будет работать Конрой. Для поклонников ушёл не просто актёр, а главный голос целой супергеройской эпохи.

Бен Аффлек: травля, зависимость и фильм, который так и не появился

Как Бен Аффлек боролся с алкогольной зависимостью во время работы над фильмами DC. Фото © «Бэтмен против Супермена», режиссёр Зак Снайдер, сценаристы Боб Кейн, Билл Фингер, Джерри Сигел и др.

Когда в 2013 году Бена Аффлека утвердили на роль в фильме «Бэтмен против Супермена», Интернет охватила волна возмущения. Поклонники распространяли петиции с требованием заменить актёра и заранее называли его худшим Бэтменом в истории. Но после премьеры даже часть критиков признала, что уставший и озлобленный Брюс Уэйн стал одной из сильных сторон картины.

За пределами экрана Бен Аффлек переживал тяжёлый период. Актёр открыто рассказывал об алкогольной зависимости и несколько раз проходил лечение. В 2018 году он завершил 40-дневный курс реабилитации и признался, что борьба с зависимостью остаётся для него постоянной и трудной задачей. На этот же период пришёлся развод с Дженнифер Гарнер. Кроме того, Аффлек должен был самостоятельно снять сольный фильм о Бэтмене, написать сценарий и исполнить главную роль. Проект так и не состоялся, а актёр отказался от режиссёрского кресла, позднее он и вовсе покинул франшизу.

По словам Бена Аффлека, работа над «Лигой справедливости» стала для него тяжёлым и несчастливым опытом. Один из знакомых даже предупредил актёра, что попытка самостоятельно снять фильм о Бэтмене может довести его до опасного срыва. В итоге роль, которая должна была стать новым этапом карьеры, едва не обернулась личной катастрофой.

Адам Уэст: роль, которая закрыла перед ним двери

Как роль Бэтмена принесла Адаму Уэсту мировую славу и помешала дальнейшей карьере. Фото © «Бэтмен», режиссёры Оскар Рудольф, Джеймс Б. Кларк и др., сценаристы Билл Фингер, Эрл Бэррет, Френсис М. Кокрелл и др.

В 1966 году Адам Уэст сыграл Бэтмена в популярном телесериале, а затем появился в полнометражном фильме того же года. Его герой был ярким и невозмутимым. Никакой гнетущей атмосферы, душевных травм и мрачных монологов, которыми позднее прославятся версии Тима Бёртона и Кристофера Нолана. Сериал сделал Уэста звездой, но одновременно загнал его в профессиональную ловушку.

После закрытия проекта в 1968 году для зрителей и продюсеров актёр настолько сросся с образом Бэтмена, что его перестали воспринимать всерьёз в других ролях. Адам Уэст рассчитывал перейти в большое кино, но вместо этого столкнулся с типажностью и продолжительным карьерным спадом. Со временем он перестал бежать от своего экранного прошлого и превратил его в самоироничный бренд. Актёр появлялся в камео, озвучивал персонажей и даже подарил голос мэру Уэсту в мультсериале «Гриффины». В июне 2017 года Адам Уэст умер в возрасте 88 лет после непродолжительной борьбы с лейкозом. Кстати, недавно мы рассказывали и о других актёрах одной роли и что с ними случилось.

Джордж Клуни: фильм, за который пришлось извиняться

Почему Джордж Клуни годами извинялся перед зрителями за свою единственную роль Бэтмена. Фото © «Бэтмен и Робин», режиссёр Джоэл Шумахер, сценаристы Акива Голдсман, Боб Кейн

В 1996 году маска перешла к Джорджу Клуни. «Бэтмен и Робин» должен был стать масштабным продолжением франшизы, но вошёл в историю как один из самых неудачных супергеройских фильмов. Зрителей возмутили неоновые декорации, бесконечные шутки, чрезмерно карикатурные злодеи и анатомически подробные костюмы. Картина получила разгромные отзывы и едва не похоронила серию.

Сам Клуни позднее не раз признавал, что фильм получился плохим, а его собственная игра не помогла исправить ситуацию. Актёр шутил, что лично извиняется перед каждым, кто подходит к нему и признаётся, что смотрел «Бэтмена и Робина». Настоящая опасность настигла Клуни уже за пределами Готэма. В 2018 году во время съёмок сериала «Уловка-22» на Сардинии Джордж Клуни ехал на мотоцикле, когда перед ним неожиданно повернул автомобиль. Актёр врезался в машину, перелетел через капот и ударился о лобовое стекло. Он отделался сравнительно лёгкими травмами, но после аварии решил больше не садиться на мотоцикл.

Кристиан Бэйл: арест и скандал, который услышал весь мир

Арест Кристиана Бэйла после премьеры «Тёмного рыцаря»: почему актёру не предъявили обвинений. Фото © «Тёмный рыцарь», режиссёр Кристофер Нолан, сценаристы Джонатан Нолан, Кристофер Нолан, Дэвид С. Гойер и др.

Кристиан Бэйл сыграл Бэтмена у Кристофера Нолана. Первый фильм трилогии, «Бэтмен: Начало», вышел в июне 2005-го. Его Брюс Уэйн оказался одновременно миллионером, сломленным ребёнком и одержимым борцом с преступностью. Перед этим проектом актёру пришлось срочно восстанавливать форму после «Машиниста», ради которого он похудел более чем на 25 килограммов.

Съёмки второй части, «Тёмного рыцаря», проходили с апреля по ноябрь 2007 года. Премьера состоялась в июле 2008-го. Именно тогда Кристиан Бэйл оказался в центре семейного скандала. 22 июля 2008 года, на следующий день после европейской премьеры картины, актёра задержали в Лондоне по заявлению его матери и сестры. Они обвинили его в нападении во время ссоры. Сам он отрицал обвинения, а позднее прокуратура отказалась продолжать дело из-за недостатка доказательств.

Через год в Сеть попала аудиозапись со съёмок фильма «Терминатор: Да придёт спаситель». На ней Бэйл несколько минут кричал и ругался на оператора, который отвлёк его во время сцены. Запись мгновенно разошлась по Интернету и превратилась в один из самых громких голливудских скандалов того времени. Позднее актёр публично извинился и признал, что повёл себя недопустимо.

Последний фильм трилогии, «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», снимали с мая по ноябрь 2011 года. Премьера состоялась 20 июля 2012-го. После этого Бэйл отказался возвращаться к роли без Кристофера Нолана и завершил свою историю Бэтмена.

Майкл Китон: тысячи возмущённых писем и долгожданный реванш

Майкл Китон в образе Бэтмена в культовом фильме Тима Бёртона, вышедшем в 1989 году. Фото © «Бэтмен», режиссёр Тим Бёртон, сценаристы Уоррен Скаарен, Боб Кейн, Сэм Хэмм

Сегодня Майкла Китона называют одним из лучших экранных Бэтменов, но в конце 1980-х поклонники комиксов были настроены совсем иначе. Актёр был известен преимущественно по комедиям, поэтому фанаты решили, что Тим Бёртон собирается превратить историю Тёмного рыцаря в фарс. В адрес студии Warner Bros. приходили тысячи писем с требованиями заменить Китона. Фанаты были уверены, что худощавый актёр из комедий физически не способен убедительно сыграть грозу преступников Готэма. Тим Бёртон прославился своими мрачными героями, поэтому неудивительно, что публика взбунтовалась. Кстати, недавно Life.ru рассказывал о 10 самых несчастных героях режиссёра, от историй которых щемит сердце.

Но после премьеры фильма «Бэтмен» в 1989 году протесты быстро стихли. Майкл Китон показал замкнутого, травмированного и пугающе спокойного Брюса Уэйна, а картина стала одним из главных кинематографических событий года. После «Бэтмен возвращается» актёр покинул франшизу из-за изменения её общего тона. Спустя десятилетия он вновь надел знаменитый костюм во «Флэше», премьера которого состоялась в 2023 году. А история Китона выбивается из легенды о проклятии. Скандал, который должен был разрушить его карьеру, в итоге сделал актёра культовым.

Каждый из этих актёров входил в Бэтпещеру за мировой славой, а выходил оттуда со своей историей потерь. Для одного маска стала карьерной клеткой, для другого — символом провала, для третьего — последней великой ролью перед тяжёлой болезнью. И чем больше исполнителей появлялось у Бэтмена, тем убедительнее выглядела легенда о его проклятии. А согласились бы вы сыграть Тёмного рыцаря, зная, какой след эта роль оставила в судьбах предшественников? Но проклятие Бэтмена — далеко не единственная мрачная легенда, заставляющая людей искать зловещие знаки. Ранее Life.ru собрал самые страшные народные приметы, которые предупреждают о скорой смерти во сне и наяву.