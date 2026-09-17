Джеймсу Гандольфини исполнилось бы 65: добрый человек, сыгравший самого страшного мафиози ТВ

18 сентября 1961 года родился Джеймс Гандольфини — актёр, который превратил Тони Сопрано в символ новой эры телевидения. В жизни он был полной противоположностью своему герою.

18 сентября 2026 года Джеймсу Гандольфини исполнилось бы 65 лет. Но почти для всего мира он навсегда остался Тони Сопрано — огромным, тяжело дышащим боссом мафии из Нью-Джерси, который способен заказать убийство, а через несколько минут сидеть напротив психотерапевта и пытаться понять, почему ему так плохо.

В этом и заключался парадокс Гандольфини. Человек, который сыграл одного из самых пугающих героев в истории телевидения, вне камеры был застенчивым, щедрым и болезненно неуверенным в себе. Коллеги после его смерти вспоминали прежде всего не вспышки Тони Сопрано, а доброту самого Джима. На похоронах его жена Дебора называла мужа честным, добрым и любящим человеком.

Именно эта двойственность, похоже, и сделала Тони живым. Гандольфини не просто сыграл мафиози. Он заставил миллионы зрителей иногда сочувствовать человеку, которому сочувствовать, казалось бы, совершенно не за что.

Джеймс Гандольфини: главное об актёре

Дата рождения: 18 сентября 1961 года Место рождения: Уэствуд, штат Нью-Джерси, США Дата смерти: 19 июня 2013 года Возраст на момент смерти: 51 год Главная роль: Тони Сопрано в сериале «Клан Сопрано» Главные награды за роль: Три премии «Эмми», «Золотой глобус» Образование: Рутгерский университет, коммуникации Дети: Сын Майкл и дочь Лилиана Сколько лет исполнилось бы в 2026 году: 65 лет

Дата и место рождения Гандольфини подтверждаются в том числе архивами штата Нью-Джерси и Television Academy. Университет он окончил в 1983 году.

Бармен вместо кинозвезды: как Гандольфини вообще стал актёром

История Гандольфини плохо похожа на стандартную голливудскую биографию.

Он вырос в рабочей итало-американской семье в Нью-Джерси. Отец был каменщиком, а позже работал в школе, мать — в школьной столовой. После школы Джеймс поступил в Рутгерский университет и получил диплом по коммуникациям. Затем успел поработать барменом и менеджером ночного клуба. Профессиональная актёрская карьера началась уже после этих вполне обычных работ.

Тони Сопрано в исполнении Джеймса Гандольфини: мафиози, который впервые сделал психотерапию частью гангстерской драмы. Фото © ТАСС /Mary Evans/AF Archive/Hbo

К актёрскому мастерству он всерьёз пришёл примерно в 25 лет. Через несколько лет оказался на Бродвее: в 1992 году сыграл Стива Хаббелла в постановке «Трамвай „Желание“». Позже вернулся на большую сцену уже знаменитостью, а за спектакль «Бог резни» в 2009-м получил номинацию на премию «Тони».

До «Клана Сопрано» зрители могли видеть Гандольфини в «Настоящей любви», «Багровом приливе», «Достать коротышку» и других фильмах. Особенно важной оказалась «Настоящая любовь» Тони Скотта: именно эпизод с Гандольфини убедил людей, занимавшихся кастингом «Клана Сопрано», обратить на него внимание.

Он был уверен, что Тони Сопрано достанется «итальянскому Джорджу Клуни»

Когда Гандольфини прочитал сценарий нового сериала HBO, ему понравился материал, но получить главную роль он почти не рассчитывал. Актёр шутил, что продюсеры наверняка найдут какого-нибудь более привлекательного «итальянского Джорджа Клуни».

Даже прослушивание прошло в его стиле.

Во время одной из проб Гандольфини неожиданно остановился, решил, что играет плохо, и ушёл. До следующего прослушивания дело тоже дошло не сразу. В итоге он сыграл сцену дома у создателя сериала Дэвида Чейза. Тот позднее вспоминал: когда появился Гандольфини, стало очевидно, что искать Тони дальше практически незачем.

Так 37-летний характерный актёр, которого широкая публика почти не знала, получил роль всей своей жизни.

Почему Тони Сопрано оказался совсем не обычным телевизионным гангстером

«Клан Сопрано» начинается почти издевательски по отношению ко всему жанру историй о мафии.

У зрителя есть крупный мужчина с деньгами, подчинёнными, оружием и огромным домом. Но первая его настоящая проблема — не полиция и не конкурирующий клан. У Тони случаются панические атаки. И мафиозный босс идёт к психотерапевту Дженнифер Мелфи.

Оттуда и рождается главный конфликт сериала: один и тот же человек способен любить своих детей, переживать из-за матери, бояться смерти, страдать от депрессии — и одновременно лгать, избивать и убивать людей.

Джеймс Гандольфини, Стивен Ван Зандт и Тони Сирико в сериале «Клан Сопрано». Фото © Mary Evans/AF Archive/Hbo

Television Academy характеризовала Тони как персонажа, какого телевидение прежде фактически не видело. Критики позднее писали, что работа Гандольфини изменила представление о том, на что вообще способен телевизионный актёр.

Тони был не просто злодеем с обаятельной стороной. Иногда сериал заставлял зрителя почти полюбить его — а затем напоминал, кого именно тот любит.

Именно этот механизм стал одной из основ большого телевидения 2000-х и 2010-х: после Тони главный герой престижного сериала уже не обязан был быть хорошим человеком.

За Тони Сопрано Гандольфини получил три «Эмми»

За шесть сезонов «Клана Сопрано» Гандольфини шесть раз номинировали на «Эмми» как лучшего актёра драматического сериала. Он победил трижды — в 2000, 2001 и 2003 годах. Всего Television Academy насчитывает у актёра восемь номинаций и три победы с учётом его продюсерских работ.

Сам «Клан Сопрано» получил 21 премию «Эмми» при 112 номинациях.

Джеймс Гандольфини с премией «Эмми»: за роль Тони Сопрано актёр получил три статуэтки. Фото © Getty Images / Bob Riha, Jr.

Но масштаб роли лучше наград описывает другое обстоятельство: почти спустя два десятилетия после финала имя Гандольфини всё ещё неотделимо от Тони.

В жизни Гандольфини был почти противоположностью Тони Сопрано

Его экранная уверенность легко вводила в заблуждение.

Сам Гандольфини был человеком закрытым и не слишком любил публичность. Коллеги описывали его как застенчивого и постоянно сомневающегося в собственной работе. Его преподаватель по речи Сьюзан Астон вспоминала, что актёр мог допоздна репетировать и переживать, достаточно ли хорошо играет.

Иди Фалько, сыгравшая Кармелу Сопрано, рассказывала, что они оба чувствовали себя на площадке скорее обычными детьми из пригородов, которые каким-то образом оказались знаменитыми актёрами. Сам Гандольфини, по её словам, был чрезвычайно далёк от типичного звёздного поведения.

Но есть история, которая характеризует его ещё лучше.

Он раздал коллегам больше полумиллиона долларов

После напряжённых переговоров Гандольфини с HBO актёр получил серьёзное повышение гонорара.

А затем вызвал 16 постоянных участников «Клана Сопрано» и выдал каждому чек примерно на 33 тысячи долларов — в благодарность за то, что они оставались рядом во время затянувшихся переговоров. Общая сумма превысила полмиллиона долларов.

Спустя годы Стивен Ван Зандт, сыгравший Сильвио Данте, подтвердил эту историю. Он отдельно уточнял: деньги не предназначались для урегулирования спора коллег с HBO — Гандольфини просто получил большую прибавку и решил поделиться ею с остальными.

А Стив Ширрипа, сыгравший Бобби Бакалу, формулировал отношение команды ещё проще: каким бы хорошим актёром ни был Гандольфини, человеком он был ещё лучше.

После «Клана Сопрано» он помогал раненым ветеранам

Есть ещё одна сторона его биографии, которую часто теряют за разговорами о мафии.

Гандольфини занимался документальными проектами о военнослужащих и ветеранах. Он стал исполнительным продюсером фильма Alive Day Memories: Home From Iraq, в котором тяжело раненные участники войны в Ираке рассказывали о своих травмах и возвращении к обычной жизни. Проект получил номинацию на «Эмми» как документальный спецвыпуск.

Вне экрана Гандольфини был совсем не похож на грозного Тони Сопрано: коллеги вспоминали его как застенчивого и щедрого человека. Фото © Mary Evans/Allstar/Graham Whitby

Позднее он выступил исполнительным продюсером документального фильма Wartorn: 1861–2010 о боевой психологической травме и ПТСР у американских военных разных поколений.

Один из ветеранов, участвовавших в проекте, позднее рассказывал CNN, что Гандольфини дал ему свой личный номер телефона и предложил звонить, если понадобится поговорить.

За пределами съёмочной площадки это, пожалуй, говорит о нём больше любого интервью.

Не только Тони: какие фильмы с Джеймсом Гандольфини стоит посмотреть

Огромный успех «Клана Сопрано» одновременно сделал Гандольфини звездой и запер его внутри одного образа. Большого мужчину с тяжёлым взглядом снова и снова звали играть преступников, полицейских и людей, от которых ждёшь неприятностей.

Но лучшие фильмы Гандольфини показывают, насколько шире был его диапазон.

В «Настоящей любви» он пугающе жесток. В «Мексиканце» неожиданно трогателен. В политической сатире «В петле» — смешон и великолепно сух. В «Ограблении казино» играет сломанного жизнью киллера. В военной драме «Цель номер один» превращается в директора ЦРУ.

А одним из самых важных поздних фильмов стала романтическая комедия «Довольно слов» с Джулией Луи-Дрейфус. Там от Тони Сопрано практически ничего не осталось: Гандольфини сыграл мягкого, неловкого разведённого мужчину, который пытается снова влюбиться. Критики отдельно отмечали, насколько эта роль разрушала привычное представление об актёре.

Картина вышла уже после его смерти.

Джеймс Гандольфини и Том Харди в криминальной драме «Общак» — последней завершённой киноработе актёра. Обложка © Кадр из фильма «Общак», режиссёр Михаэль Р. Роскам, сценарист Деннис Лихейн

Ещё позже зрители увидели криминальную драму «Общак» — последнюю завершённую киноработу Гандольфини.

Сын Джеймса Гандольфини сам стал Тони Сопрано

У актёра осталось двое детей: сын Майкл от первого брака и дочь Лилиана от второго.

Самая удивительная глава семейной истории случилась через восемь лет после смерти Джеймса. В фильме-приквеле «Множественные святые Ньюарка» молодого Тони Сопрано сыграл именно Майкл Гандольфини.

Причём сериал отца он в детстве практически не смотрел. В интервью 2025 года Майкл рассказывал, что был от «Клана Сопрано» сознательно ограждён и полностью погрузился в него уже после того, как получил роль молодого Тони.

Получилась почти невероятная вещь: персонаж, навсегда связанный с фамилией Гандольфини, буквально перешёл от отца к сыну.

От чего умер Джеймс Гандольфини

Джеймс Гандольфини умер 19 июня 2013 года в Риме. Ему был 51 год.

Он находился в Италии вместе с семьёй и собирался посетить кинофестиваль. Проведённое после смерти вскрытие показало, что причиной стал сердечный приступ. Представитель семьи отдельно сообщил, что признаков употребления запрещённых веществ или насильственной смерти обнаружено не было.

Новость стала для Голливуда шоком.

На похороны в Нью-Йорке пришли практически все ключевые актёры «Клана Сопрано». Дэвид Чейз говорил о человеке, который сумел вложить в огромного и страшного Тони что-то от растерянного мальчишки.

Почему Джеймс Гандольфини до сих пор важен

До «Клана Сопрано» телевидение уже умело создавать сложных персонажей. После «Клана Сопрано» сложный персонаж стал почти обязательным условием большой телевизионной драмы.

Тони Сопрано и Поли Галтьери: Джеймс Гандольфини и Тони Сирико в «Клане Сопрано».Фото © ТАСС / Mary Evans/AF Archive/Hbo

Гандольфини показал, что главный герой может одновременно вызывать любовь, отвращение, страх, смех и жалость — иногда в пределах одной сцены.

Без Тони Сопрано трудно представить тот тип антигероя, на котором затем строилось телевидение XXI века. Но главное наследие Гандольфини даже не в том, сколько последователей появилось у его персонажа.

Он доказал, что зрителя можно заставить смотреть на чудовище очень долго и очень внимательно — и постепенно увидеть там человека.

Сам Джеймс Гандольфини, судя по воспоминаниям людей, знавших его лично, двигался ровно в обратную сторону: выглядел человеком, способным напугать одним взглядом, а запоминался добротой.

18 сентября ему исполнилось бы 65.

И, возможно, именно поэтому спустя столько лет мы всё ещё видим в Тони Сопрано не только мафиози.

Мы видим Джеймса Гандольфини.

Частые вопросы о Джеймсе Гандольфини

Когда родился Джеймс Гандольфини?

Джеймс Гандольфини родился 18 сентября 1961 года в Уэствуде, штат Нью-Джерси. В 2026 году ему исполнилось бы 65 лет.

Кто сыграл Тони Сопрано?

Главную роль Тони Сопрано в сериале HBO «Клан Сопрано» сыграл Джеймс Гандольфини. Сериал выходил с 1999 по 2007 год.

Сколько «Эмми» получил Джеймс Гандольфини?

За роль Тони Сопрано актёр получил три премии «Эмми» — в 2000, 2001 и 2003 годах.

От чего умер Джеймс Гандольфини?

Гандольфини умер 19 июня 2013 года в Риме в возрасте 51 года. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Кто сын Джеймса Гандольфини?