Михалков начал писать сценарий нового фильма «Русский овощ»

Никита Михалков работает над сценарием нового фильма, который может получить название «Русский овощ». Об этом режиссёр рассказал на сборе труппы своего театра «Мастерская 12».

«Хочу поделиться, что пишу сценарий для своего фильма. Очень надеюсь на сотрудничество», — сказал Михалков, обращаясь к артистам.

На вопрос из зала о названии будущей картины режиссёр ответил: «Бог даст, он будет называться «Русский овощ».

Ранее Life.ru рассказывал, как Михалков высказался против жёстких запретов на показ алкоголя, наркотиков и курения в российском кино. Режиссёр говорил, что подобные ограничения сами по себе не решают проблему зависимостей и могут доходить до абсурда. По его мнению, гораздо важнее общий смысл произведения и то, с какими мыслями зритель выходит после просмотра.

Последний на данный момент фильм Никиты Михалкова как режиссёра и сценариста вышел в 2014 году. Картина «Солнечный удар» снята по мотивам двух произведений Ивана Бунина — рассказа «Солнечный удар» и дневников «Окаянные дни».