Михалков раскритиковал запреты на демонстрацию алкоголя и наркотиков в кино

Жёсткие ограничения на упоминание и показ наркотиков, алкоголя и курения в российских фильмах не помогают бороться ни с зависимостями, ни с распространением запрещённых веществ, а сами такие запреты нередко выглядят абсурдно. Об этом на пресс-конференции в Ярославле рассказал журналистам режиссёр и народный артист РСФСР, художественный руководитель театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова» Никита Михалков.

По словам режиссёра, главное — не то, что зритель видит на экране, а с какими мыслями он уходит из зала. Он не понимает, как можно противостоять наркотикам, ни разу их не показав.

«Вычёркивать из фильмов наркотики или алкоголь — это глупость. Потому что дело не в том, что показывают, дело в том, каков результат. Если человек вышел, пострадал, но не притронулся, потому что знает, чем это кончается — это другой разговор», — сказал он.

Политику строгих ограничений на демонстрацию алкоголя и табака в кино он назвал наивной. Режиссёр подчеркнул, что не стоит полагать, будто проблема исчезает, если её просто не показывать. По его мнению, к сложным темам нужно относиться прямо, а не отворачиваться от них.

До этого публицист и продюсер Михаил Шахназаров встал на сторону Михалкова в споре о цензуре в старом кино. Поводом стала лента «Золушка» 1946 года, где, как рассказал Шахназаров, отдельные слова оказались запиканы. Он согласился, что подобные меры лишь отталкивают молодое поколение.