Урожайная луна в Овне: полнолуние 26 сентября вернёт прошлое и проверит нервы всех знаков зодиака Оглавление Когда наступит полнолуние 26 сентября 2026 года Какое число будет в вашем городе Почему полнолуние в Овне, а не в Рыбах Откуда взялось название Урожайная луна Нептун и Сатурн: что ещё видно на небе вместе с полнолунием Что изменит и что проверит полнолуние Овен, Рак, Весы и Козерог: кого заденет сильнее всего Какие перемены ждут Тельца, Близнецов, Льва и Деву Скорпион, Стрелец, Водолей и Рыбы: что проверит полнолуние Чего нельзя делать в полнолуние 26 сентября Огромная рыжая Луна над горизонтом, забытые обещания и сообщение от бывшего в субботний вечер. Полнолуние 26 сентября пройдёт в огненном Овне. Life.ru выяснил, во сколько наступит пик, почему для части России это уже 27-е и что ждёт каждый знак! Полнолуние 26 сентября 2026 года: время, знак зодиака и прогноз. Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Darkfoxelixir, bodnar.photo, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В субботу вечером над горизонтом поднимется огромная рыжая Луна, и уже к ночи ленты в соцсетях заполнятся её снимками. Это Урожайная луна, первое полнолуние после осеннего равноденствия. Встанет она в огненном Овне, а ведь с этим знаком астрологи связывают резкие слова и решения, которые давно пора было принять. Life.ru рассказывает, во сколько наступит пик полнолуния, какие планеты окажутся рядом с Луной в эту ночь и что полнолуние изменит для каждого знака зодиака.

Когда наступит полнолуние 26 сентября 2026 года

Полнолуние 26 сентября 2026 года: точное время и знак зодиака. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Darkfoxelixir

Пик придётся на субботу, 26 сентября, на 19:49–19:50 по московскому времени. Луна в этот момент будет в градусе Овна (3°37′), а Солнце встанет ровно напротив, в Весах. Астрологи читают такую пару как спор «я» и «мы». Овну важно поступить по-своему, Весам важно, чтобы партнёр остался доволен. В субботу вечером многим придётся понять, где у них заканчивается разумный компромисс и начинается привычка уступать всем подряд.

Какое число будет в вашем городе

Москва встретит полнолуние в субботу вечером, а вот за Уралом часы уже подбираются к полуночи. В Екатеринбурге пик наступит в 21:49, в Омске в 22:49, в Новосибирске в 23:49, и там это ещё 26 сентября. Восточнее Новосибирска полнолуние переезжает на воскресенье, 27 сентября. По местному времени Иркутск увидит полную Луну в 00:49, Владивосток в 02:49, Петропавловск-Камчатский в 04:49. Если в вашем календаре стоит 27-е, ошибки нет.

Почему полнолуние в Овне, а не в Рыбах

В поиске многие вбивают «полнолуние в Рыбах» и потом удивляются гороскопам. Путаница понятная: августовское полнолуние действительно прошло в Рыбах, и его знак иногда переносят на сентябрь. Полная Луна всегда стоит напротив Солнца, а Солнце каждый месяц переходит в следующий знак. Следом за ним сдвигается и полнолуние. В конце сентября 2026 года Солнце уже в Весах, поэтому Луна оказывается напротив, в Овне, и Рыбы тут ни при чём.

Откуда взялось название Урожайная луна

Урожайная луна 2026: почему у полнолуния такое название. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Valeriy-S

Так зовут полнолуние, ближайшее к осеннему равноденствию. Имя досталось от земледельцев. Несколько вечеров подряд Луна восходит почти сразу после заката и светит так ярко, что урожай можно было убирать допоздна. Есть у неё и второе имя, Кукурузная луна. Само равноденствие в этом году пришлось на 23 сентября, и астрологи считают его точкой разворота. Life.ru уже рассказывал, после осеннего равноденствия жизнь каких знаков зодиака резко станет другой.

Нептун и Сатурн: что ещё видно на небе вместе с полнолунием

В ночь с 25 на 26 сентября Нептун проходит противостояние. Планета подходит к Земле ближе всего за год и держится на небе до рассвета, причём совсем рядом с Луной. Правда, глазами её не найти: блеск Нептуна всего 7,8 звёздной величины, тут нужен телескоп. Неподалёку висит и Сатурн, у него противостояние 4 октября. Если дома пылится телескоп или хороший бинокль, суббота подходит, чтобы наконец его достать.

Что изменит и что проверит полнолуние

Что изменит и что проверит полнолуние в Овне 26 сентября. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Полнолуние подводит итог тому, что началось 17 апреля на новолунии в Овне. Вспомните весну. Какое решение вы приняли, какой разговор начали, что отложили «до лучших времён»? К концу сентября эта история попросит финала. Могут объявиться и люди из прошлого, от бывшего до старого начальника. Нептун рядом с Луной добавит иллюзий, поэтому верьте поступкам больше, чем обещаниям. Life.ru разбирал, по каким признакам понять, что партнёр всё ещё не отпустил прошлое.

Овен, Рак, Весы и Козерог: кого заденет сильнее всего

Овнам полнолуние в собственном знаке прибавит решимости. Разговор, который тянется с весны, пора заканчивать, только без крика. У Раков главное решится на работе, и повышение или новый проект лучше сразу закрепить датой и цифрами. Весам снова напишет человек, который однажды исчез. Пусть сначала что-нибудь сделает. Козерогов ждёт семейный разговор о деньгах или переезде, где придётся заново делить обязанности, которые годами тащили они одни.

Какие перемены ждут Тельца, Близнецов, Льва и Деву

Полнолуние в Овне: что ждёт Тельца, Близнецов, Льва и Деву. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Тельцам к субботе нужен отдых. Отмените хотя бы одно дело и не пишите ночью человеку, которого давно удалили из контактов. У Близнецов в компании друзей всплывёт старая ссора, и тут же оживёт совместный проект, который заработает, если сразу обсудить деньги. Львам снова предложат поездку или учёбу, от которой однажды отказались, но переводить предоплату в тот же день не стоит. Девам предстоит разговор о долге или обещанной выплате.

Скорпион, Стрелец, Водолей и Рыбы: что проверит полнолуние

Скорпионам придётся выбрать одно главное дело и честно поручить остальное другим. Стрельцов потянет к старому увлечению или к бывшему, и, если объявится второй, спросите прямо, зачем он вернулся. Водолеи получат письмо или предложение по давнему проекту. Отвечать лучше без спешки, с точными суммами и сроками. У Рыб суббота может закончиться разговором о деньгах, от подработки до новой должности, и свою цену тут можно называть смело.

Чего нельзя делать в полнолуние 26 сентября

Что нельзя делать в полнолуние 26 сентября 2026 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Monkey Business Images

Если на экране высветилось имя бывшего, отложите телефон хотя бы до утра. Ультиматумы тоже плохая идея, Луна в Овне разгоняет злость быстрее обычного. Увольнение или расставание посреди ссоры лучше перенести на следующий день. Договор, который вам не дали спокойно прочитать, подписывать нельзя. И если условия вас не устраивают, «ладно» ради мира говорить не нужно. Заодно проверьте, какие семь просьб в народных приметах считаются опасными для удачи.

Менять жизнь за один вечер не придётся. Хватит одной старой истории, которую пора закрыть: отправить последнее письмо, забрать свои вещи, отказаться от предложения, которое месяцами держит вас в подвешенном состоянии, или напомнить о долге. Новые желания астрологи советуют приберечь до новолуния. А в субботу можно выйти на улицу и посмотреть на Урожайную луну. Раз уж полнолуние выпало на 26-е, узнайте заодно, почему в нумерологии у тех, кто родился 26-го числа, путь чаще бывает тернистым.

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Авторы Сергей Трофимов