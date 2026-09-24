От признания в любви до судьбы империи: какие секреты Романовых скрывались внутри яиц Фаберже

24 сентября исполняется 106 лет со дня смерти Карла Фаберже. Его имя прочно связано с пасхальными яйцами, но секрет их притягательности скрывался внутри. Александр III начал традицию в 1885 году, заказав подарок для супруги Марии Фёдоровны. После его смерти Николай II продолжил её и почти каждый год дарил по яйцу жене Александре Фёдоровне и матери. Всего фирма создала для императорской семьи 50 таких подарков. Их готовили втайне, а сюрприз часто отсылал к событию, которое для Романовых значило куда больше, чем стоимость бриллиантов. Life.ru рассказывает, что именно обнаруживали императрицы, открывая яйца Фаберже.

С чего всё началось: курочка, корона и пропавший рубин

Первое яйцо Фаберже «Курочка»: какой сюрприз Александр III подарил Марии Фёдоровне в 1885 году. Фото © ТАСС / Виктор Великжанин

Первое яйцо «Курочка» Александр III преподнёс Марии Фёдоровне на Пасху 1885 года. Снаружи оно напоминало обычное белое яйцо, а внутри находились золотой желток и курочка из разноцветного золота. Но и это был не конец: в курочке скрывалась крошечная алмазная императорская корона, а последним сюрпризом служило рубиновое яйцо-кулон. Идея отсылала к похожему украшению, знакомому Марии Фёдоровне ещё по датскому королевскому дому. Императрице подарок понравился настолько, что заказ превратился в традицию.

Признание в любви, спрятанное в розе

Яйца Фаберже «Бутон розы» и «Ландыши»: какие подарки Николай II спрятал для Александры Фёдоровны в цветках. Фото © ТАСС / Виктор Великжанин, ИТАР-ТАСС / копирайт Сотбис

В 1895 году Николай II впервые подарил яйцо Фаберже своей жене Александре Фёдоровне. «Бутон розы» появился вскоре после их свадьбы и смерти Александра III. На красной эмали мастера разместили символы любви и брака, а под драгоценным камнем — миниатюрный портрет Николая.

Когда яйцо открывалось, внутри находилась роза. Стоило нажать на кнопку на стебле — лепестки раскрывались и показывали ещё один подарок: крошечную императорскую корону, украшенную бриллиантами и рубинами. Сама роза сохранилась, а эта корона со временем исчезла. Получилось и личное признание, и намёк на будущую коронацию Александры Фёдоровны.

Спустя три года император подарил супруге «Ландыши». Любимые цветы Александры были выполнены из жемчуга и драгоценных металлов. При вращении штифта с жемчужиной из верхней части яйца поднимались три портрета — Николая и их дочерей Ольги и Татьяны. Так на месте ожидаемого украшения появлялись лица самых близких ей людей.

Карета внутри «Коронационного» яйца

«Коронационное» яйцо Фаберже: почему Николай II поместил внутрь точную копию кареты жены. Фото © ТАСС / Виктор Великжанин

В 1897 году Николай II напомнил супруге о церемонии коронации, состоявшейся годом раньше. Внутри «Коронационного» яйца он спрятал миниатюрную копию кареты, в которой Александра Фёдоровна въезжала в Москву. Мастер Георг Штейн воспроизвёл даже открывающиеся дверцы, подножки и рессоры, а крошечный экипаж мог катиться.

Само яйцо напоминало золотую парчу коронационных одеяний. А внутри кареты, согласно счёту фирмы, висело ещё более миниатюрное яйцо-подвеска с драгоценным камнем. Оно не сохранилось. Причём документы расходятся в описании камня: в счёте упомянут изумруд, а при инвентаризации 1909 года в экипаже увидели жёлтый бриллиант. Музей Фаберже допускает, что императрица могла заменить подвеску.

Поезд как послание о будущем империи

Яйцо Фаберже «Сибирский поезд»: как поезд из золота и платины поместился в пасхальный подарок. Фото © Wikipedia / Sergey Korneev.

В 1900 году подарок Александре Фёдоровне рассказывал уже не только о семье. На серебряной поверхности яйца выгравировали карту России и строившуюся Транссибирскую магистраль. Внутри лежал поезд из золота и платины с пятью вагонами: его складывали втрое, чтобы он поместился в бархатном ложементе.

Паровоз с рубиновым фонарём и алмазными фарами можно было завести золотым ключом — тогда состав начинал двигаться. Среди вагонов был даже вагон-церковь со звонницей. Двуглавый орёл, грифоны Романовых и карта превращали пасхальный подарок в маленькое изображение государственного проекта, начатого при Александре III и продолженного при Николае II. В 1900 году железная дорога ещё не была целиком достроена, поэтому яйцо показывало и достижения, и замысел.

Яйцо без тайника: история, которая написана прямо на скорлупе

Яйцо Фаберже «Пятнадцатилетие царствования»: почему внутри не оказалось привычного сюрприза. Фото © ТАСС / Алексей Смышляев

В 1911 году Николай II преподнёс жене яйцо, известное как «Пятнадцатилетие царствования». Сюрприза внутри у него не было. Его место заняли миниатюры снаружи: портреты императорской четы и пятерых детей соседствовали со сценами из истории правления. Название требует оговорки. Николай II взошёл на престол в 1894 году, а короновался в 1896-м: к 1911 году пятнадцать лет прошло со дня коронации, а не со дня вступления на престол. У этого яйца семейная память и рассказ о государстве оказались на виду, без привычного механизма и тайника.

Последний подарок матери: за орденами скрывались два лица

Последнее яйцо Фаберже для Марии Фёдоровны: чьи лица скрывались за георгиевскими наградами. Фото © ТАСС / Виктор Великжанин

К 1916 году шла Первая мировая война, и роскошь императорских подарков изменилась. Яйцо «Орден Святого Георгия», заказанное Николаем II для матери, обошлось без россыпи драгоценных камней и сложной игрушки. На его боках находились изображения георгиевских наград. При нажатии на кнопку они открывались, показывая портреты самого Николая и его сына Алексея.

Это был очень личный подарок. Мать получила напоминание о наградах сына и внука и одновременно смогла увидеть их лица. В письме Николаю Мария Фёдоровна благодарила его за яйцо с миниатюрами и признавалась, как грустно ей встречать Пасху вдали от семьи. Это был последний изготовленный фирмой Фаберже пасхальный подарок императора матери. Когда в 1919 году Мария Фёдоровна покинула Россию, она увезла яйцо с собой.

От золотой курочки до скромного военного яйца прошло чуть больше тридцати лет. В этих вещах сохранились семейные чувства и представления Романовых о собственной эпохе. А у великих писателей были свои любимцы, порой удивительнее любой ювелирной миниатюры: Life.ru собрал истории о самых необычных питомцах классиков.