Скидки до 30% и никакой визы: 5 стран, где осенью россиянам отдыхать дешевле, чем летом

Летний отпуск закончился, а желание уехать к морю осталось? А вы знали, что отдыхать осенью выгоднее, чем в сезон? Life.ru поговорил с генеральным директором турагентства «Дотур» Олесей Адамушкиной и выяснил, на каких пяти направлениях снизились цены и куда россиянам не нужно заранее оформлять туристическую визу.

Где октябрьский тур может обойтись дешевле летнего?

Отдых в Турции в октябре: сколько стоит тур на двоих и где скидки достигают 30%? Фото © Shutterstock / FOTODOM / L_B_Photography

«Осенью после школьных каникул спрос на зарубежный отдых снижается, а в части тропических стран начинается сезон дождей. Поэтому дешевеют отдельные турпакеты и авиабилеты», — рассказывает генеральный директор турагентства «Дотур».

Поэтому тем, кто привык покупать готовый отдых с перелётом и отелем, генеральный директор турагентства советует присмотреться к поездкам в Турцию в октябре. По её данным, турпакеты в эту страну предлагались на 15–20% дешевле летних, а в отдельных дорогих отелях разница доходила до 30%. Недельный тур из Москвы на двоих в четырёхзвёздочный отель с системой «всё включено» можно было найти за 130–140 тысяч рублей. Это стартовый ориентир из предложений на 15 сентября: цена конкретной брони зависит от дат, отеля и условий перелёта.

Дешёвые билеты, но проблемы с погодой

Во Вьетнаме средняя цена билета Москва–Хошимин на сентябрь оказалась на 33 % ниже летнего уровня, на октябрь и ноябрь примерно на 17 % Олеся Адамушкина Генеральный директор турагентства «Дотур»

Однако, как подчёркивает Олеся Адамушкина, выбирать курорт только по стоимости перелёта не стоит. Для Нячанга этот период совпадает с сезоном дождей. Перед покупкой полезно проверить погоду именно в той части Вьетнама, где вы собираетесь отдыхать.

Ещё одна страна с дешёвыми перелётами

По словам турагента, на маршруте Москва — Кутаиси в Грузии билеты на сентябрь стоили в среднем на 24% дешевле летних, на октябрь — на 21%. Для тех, кто планирует осеннюю поездку сейчас, показатель октября полезнее, поскольку сентябрьская цена отражает предложения, зафиксированные ранее. При расчёте бюджета нужно учесть обязательную медицинскую страховку от несчастных случаев. Для туристов, въезжающих в Грузию, минимальная сумма покрытия составляет 30 тысяч лари.

На море без визы

Отдых в Тунисе после лета: насколько подешевели авиабилеты из Москвы? Фото © Shutterstock / FOTODOM / hamdi bendali

Как рассказывает генеральный директор турагентства, средняя цена билета в Тунис на сентябрь оказалась на 18% ниже летнего уровня. Это сравнение показывает, как менялась стоимость перелёта после пикового сезона, но не служит прогнозом цены на октябрь или ноябрь. Если поездка ещё впереди, лучше сравнивать доступные даты и итоговую стоимость отдыха целиком.

Подводные камни на Мальдивах

Мальдивы осенью: почему дешёвый билет до Мале ещё не означает дешёвый отпуск? Фото © Shutterstock / FOTODOM / icemanphotos

Также, по словам эксперта, билет Москва — Мале (Мальдивы) на сентябрь стоил в среднем на 16% меньше, чем летом. Но после прилёта путешественнику ещё предстоит добраться до своего острова. Стоимость трансфера может существенно повлиять на бюджет, поэтому её стоит узнать до оплаты проживания и билетов. Заранее оформлять туристическую визу для поездки на Мальдивы не требуется, поскольку её предоставляют по прибытии при соблюдении условий въезда. При этом путешественники должны бесплатно заполнить Traveller Declaration до вылета на Мальдивы.

Однако куда вы ни отправились, эксперт советует посчитать поездку полностью: билеты туда и обратно, проживание, питание, страховку и все трансферы. И даже после удачной покупки бюджет поездки лучше держать под контролем. Например, Life.ru рассказывал, почему туристам на Мальдивах стоит особенно внимательно следить за наличными.