Сколько дней можно не ходить в школу без справки в 2026 году: по болезни и семейным обстоятельствам
Оглавление
Сколько дней школьник может пропустить без справки в 2026 году. Нужна ли справка после 1–5 дней болезни, семейных обстоятельств или отпуска и что писать родителям.
Школьники на занятиях. В 2026 году единого федерального правила, позволяющего пропустить школу без справки ровно три или пять дней, нет: всё зависит от причины отсутствия. Обложка © Life.ru
Можно ли оставить школьника дома на один, три или пять дней без справки? В 2026 году федерального правила «до пяти дней можно без врача» для школ нет. Если ребёнок действительно перенёс заболевание, с 1 сентября 2026 года действующие санитарные правила требуют медицинское заключение при возвращении независимо от длительности болезни. Если же ученик отсутствовал по семейным обстоятельствам и не болел, единого федерального лимита нет: порядок подтверждения пропуска устанавливает сама школа. Life.ru разобрал, где заканчивается миф про «пять дней» и какие документы нужны родителям.
Главное различие — не количество пропущенных дней, а причина отсутствия. Болезнь и семейные обстоятельства оформляются по-разному.
Короткий ответ: сколько дней можно пропустить школу без справки
Сколько дней можно пропустить школу без справки в 2026 году: когда нужен медицинский документ, а когда достаточно заявления родителей. Инфографика © Life.ru
То есть универсального ответа «можно три дня» или «можно пять дней» в действующем федеральном законодательстве нет.
Сколько дней можно не ходить в школу без справки по болезни
Если ребёнок именно болел, ориентироваться на популярное правило «до трёх» или «до пяти дней без справки» в 2026 году нельзя. С 1 сентября 2026 года действует СП 2.4.2.4283-26. Подпункт 4 пункта 21 санитарных правил предусматривает допуск детей после перенесённого заболевания при наличии медицинского заключения — медицинской справки.
В норме нет порога «после трёх дней» или «после пяти дней». Поэтому если отсутствие связано именно с перенесённым заболеванием, справка требуется и после короткой болезни.
Это не значит, что любое отсутствие ребёнка дома автоматически считается болезнью. Если ученик не посещал школу по иной причине — например, из-за семейной поездки, похорон родственника или других семейных обстоятельств, — действует уже не правило о допуске после болезни, а порядок, принятый в конкретной школе.
Что изменилось с 1 сентября 2026 года
До 31 августа 2026 года действовали СП 2.4.3648-20. С 1 сентября их заменили новые СП 2.4.2.4283-26, утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача России от 2 июня 2026 года № 19. Новые правила действуют до 1 сентября 2032 года.
Ключевое для родителей требование сохранилось: после перенесённого заболевания ребёнка допускают к посещению образовательной организации при наличии медицинского заключения.
Одновременно с 1 сентября 2026 года начал действовать новый порядок выдачи медицинских справок и заключений Минздрава. Справки могут оформляться на бумаге или в электронном виде; если специальная форма законом не установлена, документ выдают в произвольной форме.
Подробнее о том, что изменилось в школах с 1 сентября 2026 года, — в большом гиде Life.ru.
Правда ли, что пять дней можно пропустить без справки
Нет, общего федерального правила «пять дней без справки» для школьников сейчас нет.
Эта цифра продолжает встречаться в памятках, старых публикациях и школьной практике, поэтому родители часто воспринимают её как норму закона. Но действующие санитарные правила связывают обязательную медицинскую справку не с количеством пропущенных дней, а с фактом перенесённого заболевания.
При семейных обстоятельствах школа действительно может предусмотреть во внутренних документах, например, порядок уведомления об отсутствии на один, три или пять дней. Но это локальное правило конкретной образовательной организации, а не единый федеральный лимит.
Сколько дней можно пропустить школу по семейным обстоятельствам
Федеральный закон не устанавливает единого максимального количества дней, которые школьник может отсутствовать «по семейным обстоятельствам» без медицинской справки.
При этом статья 43 закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обязывает ученика добросовестно осваивать образовательную программу и посещать предусмотренные учебным планом занятия, а также соблюдать правила внутреннего распорядка школы.
Сама школа вправе принимать локальные нормативные акты по вопросам организации образовательного процесса — это следует из статьи 30 закона об образовании.
Поэтому точный порядок нужно искать в правилах внутреннего распорядка, положении о посещаемости или другом локальном документе школы. На практике часто встречается порядок, при котором короткое отсутствие подтверждают заявлением или запиской родителей, но конкретный срок может отличаться.
Можно ли пропустить один день без справки
Если ребёнок не болел, а отсутствовал по семейным обстоятельствам, федеральное законодательство не требует медицинскую справку только из-за одного пропущенного дня. Однако родители должны уведомить школу способом, предусмотренным её внутренними правилами: сообщением классному руководителю, заявлением, отметкой в электронной системе и т. п.
Если же ребёнок пропустил день именно из-за заболевания и затем возвращается после болезни, санитарные правила формально требуют медицинское заключение.
А если ребёнок болел два или три дня и к врачу не ходили
С точки зрения санитарных правил продолжительность болезни значения не имеет: после перенесённого заболевания требуется медицинская справка. Поэтому схема «полечили дома два дня и просто написали семейные обстоятельства» не является корректным способом оформления болезни.
Если ребёнок плохо себя чувствует, разумнее заранее уточнить в поликлинике порядок обращения и оформления медицинского документа. Конкретный формат справки может зависеть от региона и медицинской организации.
Нужна ли справка после пяти дней отсутствия, если ребёнок не болел
Не автоматически. Само по себе отсутствие пять дней по семейным обстоятельствам не превращает его в болезнь. Федеральные санитарные правила требуют медицинское заключение после перенесённого заболевания, а не просто после любого отсутствия определённой продолжительности.
Ученик отвечает на уроке. После перенесённого заболевания ребёнку для возвращения в школу требуется медицинское заключение независимо от числа пропущенных дней. Фото © Life.ru
Но школа может требовать заранее оформить длительное отсутствие, подтвердить уважительность причины, написать заявление директору или выполнить другие требования, предусмотренные локальными актами. Если у родителей требуют именно медицинскую справку после семейной поездки, имеет смысл попросить администрацию указать документ и пункт, на котором основано такое требование.
Можно ли уехать в отпуск во время учебного года
Прямого федерального запрета на семейную поездку во время учебного года нет. Но ребёнок обязан осваивать образовательную программу, поэтому длительное отсутствие лучше заранее согласовать со школой и выяснить, как ученик будет закрывать пропущенный материал.
У Life.ru уже есть отдельный разбор о том, как уехать с ребёнком в отпуск во время учёбы и не получить проблем: оптимальный порядок — заранее уведомить школу, оформить заявление и договориться о самостоятельной работе на период отсутствия.
Как написать заявление в школу по семейным обстоятельствам
Единой обязательной федеральной формы заявления нет. Школа может утвердить собственный шаблон. Если его нет, обычно достаточно указать ФИО ребёнка, класс, даты отсутствия, причину и контакт родителя.
Директору школы № ___
от ФИО родителя
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить отсутствие моего ребёнка, ФИО, ученика(цы) ___ класса, на учебных занятиях с ___ по ___ 2026 года по семейным обстоятельствам.
Обязуюсь обеспечить самостоятельное освоение пропущенного учебного материала и своевременное выполнение заданий.
Дата, подпись, телефон.
Формулировка про самостоятельное освоение материала не установлена как обязательная федеральным законом, но школы нередко включают её в свои шаблоны.
Что делать, если школа требует справку после любого пропуска
- Уточнить причину, по которой школа требует именно медицинский документ.
- Попросить показать правило внутреннего распорядка или другой локальный акт, регулирующий пропуски.
- Разделить две ситуации: отсутствие после болезни и отсутствие по семейным обстоятельствам.
- Если ребёнок болел — оформить медицинское заключение для допуска.
- Если ребёнок не болел, а школа требует медсправку только из-за продолжительности семейного отсутствия, попросить администрацию назвать правовое основание такого требования.
Родители имеют право знакомиться с документами школы, затрагивающими права и обязанности обучающихся. Локальные акты образовательная организация принимает в рамках своей компетенции и в соответствии с законодательством.
Какая справка нужна после болезни
Санитарные правила используют формулировку «медицинское заключение (медицинская справка)». В 2026 году справка может быть бумажной или электронной. Новый порядок Минздрава допускает произвольную форму, если для конкретного случая законодательством не установлена специальная.
В практике по-прежнему используется форма 095/у — справка о временной нетрудоспособности учащегося и о болезни ребёнка, посещающего школу. При этом в отдельных регионах сведения могут передаваться школе электронно.
Нужно ли приносить бумажную справку в Москве
Для государственных образовательных организаций Москвы действует электронное взаимодействие с городскими медорганизациями. При оформлении справки в государственной системе здравоохранения Москвы сведения доступны медицинскому работнику образовательной организации в электронном виде. Соответствующий порядок утверждён московским межведомственным приказом 2025 года.
Для других регионов порядок обмена данными может отличаться, поэтому лучше уточнять его в школе или поликлинике.
Что считается уважительной причиной пропуска
Единого закрытого федерального списка «уважительных семейных обстоятельств» для всех школ нет. В локальных документах могут встречаться болезнь, медицинское обследование, семейная поездка, участие в соревнованиях, олимпиадах и конкурсах, тяжёлые семейные события и другие подтверждённые обстоятельства.
Школьники во время перемены. При пропуске занятий по семейным обстоятельствам федерального лимита дней без медсправки нет — порядок устанавливает сама школа. Фото © Life.ru
Главное — не оставлять длительное отсутствие необъяснённым. Учащийся обязан посещать занятия, а родители обязаны обеспечить получение ребёнком общего образования.
Может ли школа наказать ребёнка за пропуски
За нарушение правил внутреннего распорядка к учащимся могут применяться предусмотренные законом меры, но статья 43 закона об образовании устанавливает важное исключение: дисциплинарные взыскания не применяются к ученикам начальной школы, а также к некоторым другим категориям обучающихся.
Для любого возраста регулярные пропуски могут привести к проблемам с освоением программы и аттестацией. Поэтому вопрос лучше решать не через поиск «максимально разрешённого числа дней», а через правильное оформление причины отсутствия и договорённость со школой.
Частые вопросы
- Сколько дней можно не ходить в школу без справки в 2026 году?
Единого числа нет. После болезни медицинская справка нужна независимо от длительности заболевания. При семейных обстоятельствах федерального лимита нет — порядок устанавливает школа.
- Можно ли три дня не ходить в школу без справки?
Если ребёнок не болел и отсутствовал по семейным обстоятельствам, это зависит от правил конкретной школы. Если ребёнок болел, правило «три дня без справки» не действует.
- Можно ли пять дней не ходить в школу без справки?
Федеральной нормы «пять дней без справки» нет. При болезни справка требуется после выздоровления; при семейном отсутствии смотрят локальные правила школы.
- Нужна ли справка после одного дня болезни?
Действующие санитарные правила не устанавливают минимальную продолжительность болезни: после перенесённого заболевания ребёнок допускается к посещению при наличии медицинской справки.
- Нужна ли справка после отпуска или поездки?
Если ребёнок не болел, санитарное требование о справке после заболевания не применяется. Но школа может требовать заранее оформленное заявление и иные документы по своим правилам.
- Можно ли написать «по семейным обстоятельствам» вместо справки?
Если ребёнок действительно отсутствовал по семейной причине — да, порядок подтверждения определяет школа. Но подменять семейными обстоятельствами фактически перенесённую болезнь неправильно.
Главное
- В России нет федерального правила, разрешающего школьнику отсутствовать без справки ровно три или пять дней.
- С 1 сентября 2026 года действует СП 2.4.2.4283-26: после перенесённого заболевания ребёнок допускается к посещению при наличии медицинского заключения.
- Продолжительность болезни в этом требовании не указана — справка привязана к факту болезни, а не к числу пропущенных дней.
- При семейных обстоятельствах федерального лимита отсутствия без медсправки нет; порядок определяют локальные документы школы.
- На длительную поездку или отпуск лучше заранее подать заявление директору и согласовать, как ребёнок освоит пропущенный материал.