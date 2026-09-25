Сколько дней можно не ходить в школу без справки в 2026 году: по болезни и семейным обстоятельствам

Короткий ответ: сколько дней можно пропустить школу без справки

Сколько дней можно не ходить в школу без справки по болезни

Что изменилось с 1 сентября 2026 года

Правда ли, что пять дней можно пропустить без справки

Сколько дней можно пропустить школу по семейным обстоятельствам

Можно ли пропустить один день без справки

А если ребёнок болел два или три дня и к врачу не ходили

Нужна ли справка после пяти дней отсутствия, если ребёнок не болел

Можно ли уехать в отпуск во время учебного года

Как написать заявление в школу по семейным обстоятельствам

Что делать, если школа требует справку после любого пропуска

Какая справка нужна после болезни

Нужно ли приносить бумажную справку в Москве

Что считается уважительной причиной пропуска

Может ли школа наказать ребёнка за пропуски

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