«Медведь пошёл к человеку»: Ахмедова объяснила, почему хищники всё чаще выходят к жилью

Сокращение численности диких кабанов могло стать одной из причин, по которым медведи начали чаще выходить к людям. Об этом член СПЧ при президенте РФ и главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова написала в своём Telegram-канале после заседания Совета, где тему также поднимал главный редактор сайта MK.ru Павел Гусев.

Ахмедова обратила внимание на то, что развитие крупных свиноводческих комплексов сопровождалось борьбой с дикими кабанами как возможными переносчиками африканской чумы свиней. В результате, пишет она, у медведей стало меньше привычной добычи, после чего животные начали искать пищу возле свалок и населённых пунктов.

«Медведь пошёл на помойки, оттуда — к человеку. Человек уже стал его добычей. Медведь теперь пришёл и в Московскую область. У нас миллион медведиц, они родят по три медвежонка, и те пойдут есть человека. В проблеме — комплекс причин, но с отсутствием важного элемента в виде кабанов проблема становится существенной», — написала Ахмедова.

Она считает, что решения по регулированию численности животных нужно принимать с учётом возможных последствий для всей экосистемы. Ахмедова также рассказала, что некоторые регионы пытаются создавать удалённые от населённых пунктов подкормочные площадки, куда привозят отходы мясокомбинатов. Однако такое решение она назвала неестественным и призвала внимательнее относиться к сохранению кормовой базы диких животных.

По данным Минприроды, в России насчитывается около 308 тысяч бурых медведей. Рацион хищника также зависит от региона и сезона, поэтому сокращение поголовья кабанов может быть лишь одним из факторов, влияющих на его поведение.

Ранее Росохотрыболовсоюз предложил обнулить сбор за добычу бурого медведя, чтобы повысить интерес охотников к промыслу и снизить число конфликтов хищников с людьми. Сейчас ставка составляет три тысячи рублей, а для камчатской популяции — шесть тысяч. Кроме того, организация выступила за увеличение срока действия разрешений, отмену лимита добычи и возможность оперативно изымать медведей, непосредственно угрожающих людям.