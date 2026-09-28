В Иркутской области с начала сезона ликвидировали 300 медведей

В Иркутской области с начала периода активности медведей ликвидировали 300 хищников в рамках регулирования их численности. Только с пятницы по понедельник жители региона 201 раз сообщили по номеру 112 о появлении зверей вблизи населённых пунктов. За эти четыре дня специалисты ликвидировали ещё 32 медведя.

Наиболее напряжённой ситуация остаётся в Братском, Тайшетском, Слюдянском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Нижнеилимском и Нижнеудинском районах. Для реагирования на сообщения жителей в регионе работают 132 группы общей численностью 321 человек, задействованы 142 единицы техники.

Из-за участившихся выходов хищников к людям в Иркутской области с 18 сентября действует режим повышенной готовности. Власти рекомендовали жителям временно ограничить посещение лесов, а при появлении зверя рядом с населённым пунктом сразу обращаться в экстренные службы.

Ситуация с нападениями медведей в России в этом сезоне остаётся тяжёлой. По последним данным, за последние месяцы жертвами хищников стали 21 человек. Наиболее сложная обстановка складывается в регионах Сибири, где медведи всё чаще появляются возле домов, дорог и других мест, где находятся люди. В Иркутской области лишь два дня назад полицейским пришлось обезвредить медведя, который забрался на частный участок, напал на собак и оказался всего в нескольких метрах от хозяйки дома.