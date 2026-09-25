В России за последние месяцы от нападений медведей погиб 21 человек

Число погибших при нападениях медведей в России за последние месяцы достигло 21 человека. Больше всего смертельных случаев зафиксировано в Красноярском крае — семь.

После серии смертельных случаев в Красноярском крае возбудили уголовное дело о халатности. Обыски прошли в региональном Министерстве природных ресурсов и лесного комплекса.

В 2026 году медведи выходили к населённым пунктам более чем в 40 регионах страны. Наиболее напряжённая обстановка сложилась в Восточной Сибири: зверей замечали возле школ и воинских частей, у частных домов и в популярных туристических местах. В Иркутской области и Хакасии вводили режим повышенной готовности.

Среди причин частого выхода животных к людям называются лесные пожары в Красноярском крае и неурожай кедровой шишки.