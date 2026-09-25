В России за последние месяцы от нападений медведей погиб 21 человек
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Число погибших при нападениях медведей в России за последние месяцы достигло 21 человека. Больше всего смертельных случаев зафиксировано в Красноярском крае — семь.
Последняя трагедия произошла 25 сентября: медведь напал на 51-летнюю женщину на её приусадебном участке в селе Вознесенка Красноярского края. Ранее в регионе хищник убил 40-летнего мужчину, 66-летнюю пенсионерку возле собственного дома, а также двух женщин, отправившихся за грибами. Ещё одной жертвой стал 39-летний мужчина, охранявший технику на стоянке грузового транспорта.
После серии смертельных случаев в Красноярском крае возбудили уголовное дело о халатности. Обыски прошли в региональном Министерстве природных ресурсов и лесного комплекса.
В Иркутской области медведь убил двух сборщиков дикоросов в Киренском районе, ещё одному мужчине удалось спастись. В Томской области двое мужчин погибли возле деревни Север, а ранее хищник насмерть загрыз 52-летнего охотника.
Одними из самых резонансных стали трагедии на Алтае и в Туве. В Республике Алтай медведь вытащил 29-летнюю туристку из палатки и утащил её в лес. В Туве после нападения хищника скончался приехавший из Москвы хоккейный тренер Александр Кузьменко.
В Бурятии 7 сентября медведь напал на мужчину возле улуса Хуртага, пострадавший впоследствии умер в больнице. Спустя несколько дней в Баргузинском районе нашли погибшим 61-летнего туриста, который, по предварительным данным, также стал жертвой хищника.
На Камчатке 19 сентября медведь убил мужчину в Усть-Камчатском округе. Ещё раньше, в июне, хищник растерзал рыбака возле посёлка Озерновский. В Вологодской области 73-летний охотник погиб после встречи с медведем в Усть-Кубинском округе.
В 2026 году медведи выходили к населённым пунктам более чем в 40 регионах страны. Наиболее напряжённая обстановка сложилась в Восточной Сибири: зверей замечали возле школ и воинских частей, у частных домов и в популярных туристических местах. В Иркутской области и Хакасии вводили режим повышенной готовности.
Среди причин частого выхода животных к людям называются лесные пожары в Красноярском крае и неурожай кедровой шишки.
Ранее Life.ru подробно рассказывал, как в России росло число смертельных нападений медведей и в каких регионах происходили трагедии.
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