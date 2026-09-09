Поиски пропавшего в Бурятии туриста завершились: мужчина погиб от лап хищника

В Баргузинском районе Бурятии завершились масштабные поиски 61-летнего туриста Виктора, пропавшего несколько дней назад на полуострове Святой Нос. Мужчину обнаружили погибшим — по предварительным данным SHOT, он стал жертвой нападения дикого медведя.

Поисковая операция развернулась на огромной территории: спасатели, сотрудники экстренных служб и волонтёры прочёсывали местность с земли, воды и воздуха. К мероприятиям привлекали пешие группы, катера и вертолёт Ми-8. В общей сложности специалисты обследовали 54 километра лесного массива и свыше 400 километров акватории и береговой линии Байкала.

Напомним, что турист в одиночку отправился на сложный маршрут «Тропа испытаний» на полуострове Святой Нос и не вернулся. Мужчина ушёл без телефона и средств для отпугивания медведей. Сейчас маршрут временно закрыт из-за участившихся выходов хищников.

Это нападение стало уже второй трагедией в Бурятии за последние дни: ранее в больнице скончался 56-летний местный житель, искавший в тайге пропавший скот и атакованный медведем. Статистика инцидентов в регионе стремительно растёт — с начала текущего года зарегистрировано уже 74 случая выхода хищников к человеку, что сразу на 57% превышает показатели всего 2023 года. Из-за критической ситуации в республике усилили работу специализированных охотничьих бригад, ограничили массовые мероприятия в лесной зоне и полностью заблокировали доступ на наиболее рискованные природные маршруты.