Пропавший на «Тропе испытаний» турист был опытным походником, но не взял с собой телефон и средства от медведей

На Байкале третий день ищут 61-летнего туриста, который в одиночку отправился на сложный маршрут «Тропа испытаний» на полуострове Святой Нос и не вернулся. По данным SHOT, мужчина ушёл без телефона и средств для отпугивания медведей. Сейчас маршрут временно закрыт из-за участившихся выходов хищников.

Виктор отправился в поход утром 6 сентября и рассчитывал вернуться домой в тот же день. Сводная группа сотрудников полиции, МЧС России и ФГБУ «Заповедное Подлеморье» полностью обследовала тропу, однако обнаружить мужчину пока не удалось.

8 сентября зону поисков расширили. К операции подключили вертолёт Ми-8, катера и автомобильный транспорт, пешие группы повторно обследуют предполагаемый район исчезновения туриста. Накануне инспекторы ГИМС также проверили около 40 километров прибрежной акватории Байкала, но поиски результата не дали.

Дочь Виктора рассказала SHOT, что её отец был физически подготовлен и имел опыт походов. В прошлом году он уже проходил «Тропу испытаний», а в Улан-Удэ регулярно поднимался на местную гору. Всего две недели назад мужчина выдал замуж одну из дочерей.

Маршрут на полуострове Святой Нос считается непростым: путь туда и обратно составляет около 18 километров, а крутизна подъёма на отдельных участках достигает 40 градусов.

Одновременно администрация Забайкальского национального парка временно закрыла для посещения «Тропу испытаний» и маршрут «В бухту Змеиная» из-за участившихся выходов бурых медведей. При этом данных о том, что исчезновение Виктора связано с хищниками, нет.

Ситуация с медведями в Бурятии в этом году действительно обострилась. По данным Бурприроднадзора, с начала сезона зарегистрировано 74 выхода животных к людям против 47 за весь 2025 год — рост составил около 57%. Особенно часто хищников замечают в том числе в Баргузинском районе.