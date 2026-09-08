Туриста третий день ищут в Забайкальском нацпарке Бурятии

В Забайкальском национальном парке третий день ищут туриста, который пропал после одиночного похода на полуостров Святой Нос. Мужчина отправился на маршрут «Тропа испытаний» 6 сентября, а затем перестал выходить на связь. Об этом сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Первый этап поисковой операции результатов не дал. Группа из пяти человек, в которую вошли сотрудники полиции, МЧС России и ФГБУ «Заповедное Подлеморье», прошла весь маршрут, но следов пропавшего не обнаружила. Теперь зону поиска расширят. К работе планируют подключить вертолёт Ми-8, катера и автомобили, а пешие группы направят в район, где турист мог исчезнуть.

Одновременно в нацпарке ввели ограничения для посетителей. Маршруты «Тропа испытаний» и «В бухту Змеиная» временно закрыты. Помимо продолжающихся поисков, причиной стали участившиеся выходы бурых медведей. В администрации парка попросили туристов отказаться от одиночных походов в лес и соблюдать запрет на посещение закрытых маршрутов.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что в республике в этом году зафиксировали аномально большое количество выходов медведей к населённым пунктам. По его словам, в населённых пунктах и на прилегающих территориях ситуацию контролируют полиция, Росгвардия и охотники Бурприроднадзора. Власти призвали жителей и туристов по возможности отказаться от походов в лес. С начала года зарегистрировано уже 74 случая выхода медведей к людям. Для сравнения, за весь 2025 год таких эпизодов было 47.