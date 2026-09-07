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Опубликовано 7 сентября, 11:34

В Анапе продлили запрет на купание в море из-за непогоды

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

В Анапе 7 сентября продлили временный запрет на купание в море из-за шторма и сильного донного течения. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации города.

Ограничение действует на пляжах курорта и связано с небезопасными условиями для отдыхающих. В мэрии призвали жителей и туристов соблюдать запрет и не заходить в воду.

Запрет на купание в Анапе ввели ещё 6 сентября.

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Наталья Демьянова
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