В Анапе продлили запрет на купание в море из-за непогоды

В Анапе 7 сентября продлили временный запрет на купание в море из-за шторма и сильного донного течения. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации города.

Ограничение действует на пляжах курорта и связано с небезопасными условиями для отдыхающих. В мэрии призвали жителей и туристов соблюдать запрет и не заходить в воду.

Запрет на купание в Анапе ввели ещё 6 сентября.

Холодная вода остаётся одним из главных факторов риска при купании в конце сезона. Ранее Life.ru рассказывал, что резкое охлаждение организма может привести к спазму сосудов, головокружению и даже потере сознания.