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Регион
Опубликовано 25 сентября, 04:57

Медведь насмерть растерзал женщину на приусадебном участке под Красноярском

Обложка © Мах / ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ

Обложка © Мах / ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ

Жительница Красноярского края погибла после нападения медведя прямо возле своего дома. Трагедия произошла утром 25 сентября в селе Вознесенка Ирбейско-Саянского муниципального округа, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По предварительным данным, 51-летняя женщина вышла на территорию приусадебного участка на улице Центральной. В этот момент она заметила медведя, который пытался пробраться в загон с домашними животными.

Хищник набросился на женщину. Полученные травмы оказались смертельными — она скончалась на месте происшествия. Медведя застрелил сосед погибшей.

«В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в СК.

В Красноярском крае также продолжается расследование уголовного дела о халатности после серии нападений медведей на людей. В ведомстве предупредили жителей региона о высокой активности хищников и призвали соблюдать осторожность.

Медведь ранил рыбака в селе на Чукотке и отобрал улов
Медведь ранил рыбака в селе на Чукотке и отобрал улов

Ранее Life.ru писал, что при нападении медведя в Туве погиб отец российского хоккеиста Андрея Кузьменко — тренер Александр Кузьменко. Мужчина приехал в регион на рыбалку вместе с туристической группой, но столкновение с хищником закончилось трагедией. После атаки он получил тяжёлые травмы и позднее скончался в больнице.

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Юния Ларсон
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