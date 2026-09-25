Медведь насмерть растерзал женщину на приусадебном участке под Красноярском

Жительница Красноярского края погибла после нападения медведя прямо возле своего дома. Трагедия произошла утром 25 сентября в селе Вознесенка Ирбейско-Саянского муниципального округа, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По предварительным данным, 51-летняя женщина вышла на территорию приусадебного участка на улице Центральной. В этот момент она заметила медведя, который пытался пробраться в загон с домашними животными.

Хищник набросился на женщину. Полученные травмы оказались смертельными — она скончалась на месте происшествия. Медведя застрелил сосед погибшей.

«В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в СК.

В Красноярском крае также продолжается расследование уголовного дела о халатности после серии нападений медведей на людей. В ведомстве предупредили жителей региона о высокой активности хищников и призвали соблюдать осторожность.

Ранее Life.ru писал, что при нападении медведя в Туве погиб отец российского хоккеиста Андрея Кузьменко — тренер Александр Кузьменко. Мужчина приехал в регион на рыбалку вместе с туристической группой, но столкновение с хищником закончилось трагедией. После атаки он получил тяжёлые травмы и позднее скончался в больнице.