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Опубликовано 25 сентября, 00:19

Медведь ранил рыбака в селе на Чукотке и отобрал улов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Gubaidullin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Gubaidullin

Бурый медведь атаковал рыбака в селе Марково на Чукотке. Мужчина возвращался домой после рыбалки, когда хищник напал на него и забрал улов. Пострадавшему потребовалась госпитализация, сообщили в региональном департаменте природных ресурсов и экологии.

Инцидент произошёл в пределах населённого пункта, в районе поселковой бани.

«По данным охотоведа, нападение произошло в районе поселковой бани. Пострадавший возвращался с рыбалки и нёс рыбу»,говорится в сообщении департамента.

Медведь подкрался к мужчине со спины и отобрал рыбу. Рыбак с травмами сейчас находится в больнице.

Растерзавший охотника под Вологдой медведь найден мёртвым
Растерзавший охотника под Вологдой медведь найден мёртвым

Ранее Life.ru сообщал о гибели 39-летнего мужчины после нападения медведя в Красноярском крае. Хищник атаковал работника лесозаготовительного предприятия ночью 23 сентября. В тот момент мужчина охранял технику возле деревни Потапово. От полученных травм он скончался на месте.

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Лия Мурадьян
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