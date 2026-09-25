Медведь ранил рыбака в селе на Чукотке и отобрал улов
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Бурый медведь атаковал рыбака в селе Марково на Чукотке. Мужчина возвращался домой после рыбалки, когда хищник напал на него и забрал улов. Пострадавшему потребовалась госпитализация, сообщили в региональном департаменте природных ресурсов и экологии.
Инцидент произошёл в пределах населённого пункта, в районе поселковой бани.
«По данным охотоведа, нападение произошло в районе поселковой бани. Пострадавший возвращался с рыбалки и нёс рыбу», — говорится в сообщении департамента.
Медведь подкрался к мужчине со спины и отобрал рыбу. Рыбак с травмами сейчас находится в больнице.
Ранее Life.ru сообщал о гибели 39-летнего мужчины после нападения медведя в Красноярском крае. Хищник атаковал работника лесозаготовительного предприятия ночью 23 сентября. В тот момент мужчина охранял технику возле деревни Потапово. От полученных травм он скончался на месте.
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