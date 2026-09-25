Медведь ранил рыбака в селе на Чукотке и отобрал улов

Бурый медведь атаковал рыбака в селе Марково на Чукотке. Мужчина возвращался домой после рыбалки, когда хищник напал на него и забрал улов. Пострадавшему потребовалась госпитализация, сообщили в региональном департаменте природных ресурсов и экологии.

Инцидент произошёл в пределах населённого пункта, в районе поселковой бани.

«По данным охотоведа, нападение произошло в районе поселковой бани. Пострадавший возвращался с рыбалки и нёс рыбу», — говорится в сообщении департамента.

Медведь подкрался к мужчине со спины и отобрал рыбу. Рыбак с травмами сейчас находится в больнице.

Ранее Life.ru сообщал о гибели 39-летнего мужчины после нападения медведя в Красноярском крае. Хищник атаковал работника лесозаготовительного предприятия ночью 23 сентября. В тот момент мужчина охранял технику возле деревни Потапово. От полученных травм он скончался на месте.