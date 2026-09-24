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Опубликовано 24 сентября, 14:03

Растерзавший охотника под Вологдой медведь найден мёртвым

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Медведь, напавший на 73-летнего охотника в Усть-Кубинском округе Вологодской области, найден мёртвым. Об этом сообщил глава округа Сергей Щербаков.

«Информация по медведю, напавшему на человека: зверь сегодня был найден мёртвым», — написал Щербаков.

Ранее глава округа сообщал, что хищник мог быть ранен. Причину смерти животного пока не называли. На месте работали охотоведы и сотрудники Следственного комитета, которые продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

В Бурятии ликвидировали уже 260 медведей, представлявших угрозу людям
В Бурятии ликвидировали уже 260 медведей, представлявших угрозу людям

Напомним, утром стало известно, что 73-летний охотник погиб после нападения медведя в лесу Усть-Кубинского округа Вологодской области. Мужчину нашли спустя сутки после начала поисков.

Больше новостей о происшествиях и чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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