Последний поход в лес: Медведь растерзал охотника под Вологдой

В Вологодской области 73-летний охотник погиб после нападения медведя. Тело пенсионера обнаружили спустя сутки во время поисков, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Житель села Устье отправился в лес 22 сентября. По предварительным данным, трагедия произошла неподалёку от деревни Ивановское в Усть-Кубинском округе. Полученные при встрече с хищником травмы оказались смертельными. Найти мужчину удалось лишь вечером следующего дня.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося. На фоне участившихся атак диких зверей в СК призвали россиян соблюдать осторожность при посещении лесных массивов и не подвергать себя и близких неоправданной опасности.

Ранее Life.ru сообщал о гибели 39-летнего мужчины после нападения медведя в Красноярском крае. Хищник набросился на работника лесозаготовительного предприятия ночью 23 сентября, когда тот охранял технику возле деревни Потапово. Пострадавший скончался на месте.