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Опубликовано 24 сентября, 07:44

Последний поход в лес: Медведь растерзал охотника под Вологдой

В Вологодской области медведь растерзал 73-летнего охотника

Обложка © Макс / Вологодский Следком

Обложка © Макс / Вологодский Следком

В Вологодской области 73-летний охотник погиб после нападения медведя. Тело пенсионера обнаружили спустя сутки во время поисков, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Житель села Устье отправился в лес 22 сентября. По предварительным данным, трагедия произошла неподалёку от деревни Ивановское в Усть-Кубинском округе. Полученные при встрече с хищником травмы оказались смертельными. Найти мужчину удалось лишь вечером следующего дня.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося. На фоне участившихся атак диких зверей в СК призвали россиян соблюдать осторожность при посещении лесных массивов и не подвергать себя и близких неоправданной опасности.

17 погибших и обыски: Силовики пришли в Минприроды Красноярского края из-за медведей-людоедов
17 погибших и обыски: Силовики пришли в Минприроды Красноярского края из-за медведей-людоедов

Ранее Life.ru сообщал о гибели 39-летнего мужчины после нападения медведя в Красноярском крае. Хищник набросился на работника лесозаготовительного предприятия ночью 23 сентября, когда тот охранял технику возле деревни Потапово. Пострадавший скончался на месте.

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Владимир Озеров
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