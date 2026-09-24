17 погибших и обыски: Силовики пришли в Минприроды Красноярского края из-за медведей-людоедов

В Министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края прошли обыски в рамках уголовного дела о халатности после гибели людей от нападений медведей. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Следователи изъяли документацию, которая может иметь значение для расследования. Конкретные фигуранты дела пока не называются. По версии СК, сотрудники регионального ведомства получали сообщения о появлении медведей рядом с населёнными пунктами, однако необходимые меры своевременно не принимали.