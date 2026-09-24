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Опубликовано 24 сентября, 07:11

17 погибших и обыски: Силовики пришли в Минприроды Красноярского края из-за медведей-людоедов

В Минприроды Красноярского края прошли обыски из-за гибели 6 человек от медведей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края прошли обыски в рамках уголовного дела о халатности после гибели людей от нападений медведей. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Следователи изъяли документацию, которая может иметь значение для расследования. Конкретные фигуранты дела пока не называются. По версии СК, сотрудники регионального ведомства получали сообщения о появлении медведей рядом с населёнными пунктами, однако необходимые меры своевременно не принимали.

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В Красноярском крае с начала сентября от нападений медведей погибли шесть человек. Очередной жертвой стал сторож автостоянки рядом с селом Потапово Енисейского округа — мужчину нашли возле вагончика. Всего за текущий сезон медведи стали причиной гибели 17 человек в Сибири и на Дальнем Востоке. Наибольшее число трагедий зафиксировали именно в Красноярском крае. Уголовное дело о халатности там возбудили 23 сентября. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и проверяет действия ответственных должностных лиц.

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Андрей Бражников
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