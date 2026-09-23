6 жертв за месяц: Нападения медведей-людоедов в Сибири обернулись делом о халатности
После гибели 6 человек от медведей в Красноярском крае завели дело о халатности
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Уголовное дело о халатности возбуждено после серии смертельных нападений медведей на жителей Красноярского края. Основанием стали материалы проверки региональной прокуратуры, узнали журналисты Life.ru.
Дело завели по части 3 статьи 293 УК РФ — халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух и более человек. Как рассказали в прокуратуре края, оно касается сотрудников краевого Министерства природных ресурсов и лесного комплекса, а также других ответственных за регулирование численности хищников лиц.
В сентябре медведи убили двух женщин возле посёлка Подтёсово, мужчину в Сосновоборском округе и жительницу села Верхний Кебеж. Проверка показала, что меры по предупреждению выхода зверей к населённым пунктам принимались несвоевременно и не обеспечили безопасность людей.
«На территории Енисейского, Сосновоборского и Ермаковского муниципальных округов Красноярского края зарегистрировано шесть фактов нападений бурых медведей на людей, повлекших смерть», — уточнил в свою очередь представитель ГСУ СК РФ по краю и Хакасии.
Утром 23 сентября стало известно о шестой жертве: возле деревни Потапово медведь напал на 39-летнего сторожа, охранявшего лесозаготовительную технику. Обстоятельства этой трагедии проверяют отдельно. С начала месяца в крае зарегистрировали не менее 123 сообщений о появлении медведей в населённых пунктах и рядом с ними. В регионе насчитывается около 26,6 тысячи бурых медведей, а в некоторых районах их численность за последние годы выросла в 2,5 раза.
Напомним, медведь убил мужчину на территории лесничества на севере Красноярского края. Охотники начали поиски зверя-людоеда и успели ранить его. Но хищнику удалось сбежать в лес.
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