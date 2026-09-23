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Опубликовано 23 сентября, 05:51

Раненый медведь-людоед выжил после встречи с охотниками в Красноярском крае

Медведь, убивший мужчину в Красноярском крае, сбежал с ранением от охотников

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Охотники ранили медведя, который недавно насмерть изодрал мужчину в лесничестве Енисейского муниципального округа Красноярского края. Хищнику удалось сбежать в лес, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным ведомства, после нападения зверя попытались ликвидировать, но приложенных усилий оказалось недостаточно, чтобы убить могучего хищника.

«Его ранили охотники. Он убежал», — рассказала представитель СК.

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Ранее Life.ru сообщал, что медведь убил мужчину на территории лесничества на севере Красноярского края. После произошедшего обстоятельства гибели человека начали устанавливать правоохранительные органы.

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Владимир Озеров
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