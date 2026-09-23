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Опубликовано 23 сентября, 03:34

Медведь убил мужчину на территории лесничества на севере Красноярского края

Обложка © Max / ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ

Обложка © Max / ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ

Медведь убил 39-летнего мужчину в Енисейском муниципальном округе Красноярского края. Хищник атаковал ночью 23 сентября на территории Епшинского участкового лесничества возле деревни Потапово.

Погибший работал лесозаготовителем и охранял технику. По данным следствия, зверь вышел к стоянке грузового транспорта и набросился на мужчину.

«В ночное время 23 сентября 2026 года мужчина подвергся нападению медведя и скончался на месте происшествия», — сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. На теле мужчины обнаружили раны, характерные для атаки хищника. Кроме того, специалисты нашли на территории следы медведя.

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Как писал Life.ru, жители Красноярска за неделю 97 раз сообщили о появлении медведей или следах их присутствия возле города. В 18 случаях заявители непосредственно столкнулись с хищниками. Ещё 79 обращений касались следов жизнедеятельности зверей. Все сообщения поступили с территорий, расположенных рядом с лесными массивами.

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Лия Мурадьян
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