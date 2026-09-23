Медведь убил мужчину на территории лесничества на севере Красноярского края

Медведь убил 39-летнего мужчину в Енисейском муниципальном округе Красноярского края. Хищник атаковал ночью 23 сентября на территории Епшинского участкового лесничества возле деревни Потапово.

Погибший работал лесозаготовителем и охранял технику. По данным следствия, зверь вышел к стоянке грузового транспорта и набросился на мужчину.

«В ночное время 23 сентября 2026 года мужчина подвергся нападению медведя и скончался на месте происшествия», — сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. На теле мужчины обнаружили раны, характерные для атаки хищника. Кроме того, специалисты нашли на территории следы медведя.

Как писал Life.ru, жители Красноярска за неделю 97 раз сообщили о появлении медведей или следах их присутствия возле города. В 18 случаях заявители непосредственно столкнулись с хищниками. Ещё 79 обращений касались следов жизнедеятельности зверей. Все сообщения поступили с территорий, расположенных рядом с лесными массивами.