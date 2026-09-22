Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 сентября, 06:58

До ноября в лес ни ногой: В Томской области ограничили походы и турслёты из-за медведей

В Томской области ограничили походы и турслёты из-за встреч с медведями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / elenacazanov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / elenacazanov

Массовые мероприятия на окраинах населённых пунктов, лесные экскурсии и туристические слёты в Томской области рекомендовано приостановить как минимум до 1 ноября из-за участившихся встреч с медведями. О дополнительных мерах безопасности сообщил губернатор Владимир Мазур в «Максе».

«Также следует приостановить экскурсии, туристические слёты и прочие подобные активности в лесах», — написал Мазур. Особое внимание глава региона попросил уделить мероприятиям с участием детей.

Ограничения должны действовать минимум до начала ноября. Муниципалитетам вместе с областным департаментом охотничьего и рыбного хозяйства поручено наладить взаимодействие с правоохранительными органами, чтобы обеспечить безопасность жителей. Кроме того, регион направил в Минприроды предложения увеличить срок действия разрешений на добычу медведя и снизить для охотников размер пошлины.

Отдельно предлагается полностью освободить от такого сбора тех, кто участвует в регулировании численности хищников. Правительству области также поручено проработать возможность введения режима повышенной готовности на всей территории региона.

Лес выходит на контакт: В Красноярске за неделю поступило почти 100 сообщений о медведях
Лес выходит на контакт: В Красноярске за неделю поступило почти 100 сообщений о медведях

Ранее Life.ru рассказывал, что медведи уже третий год регулярно выходят к домам жителей деревни Север в Томской области. По словам сельчан, иногда возле населённого пункта одновременно замечают по несколько хищников.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Томская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar