До ноября в лес ни ногой: В Томской области ограничили походы и турслёты из-за медведей

Массовые мероприятия на окраинах населённых пунктов, лесные экскурсии и туристические слёты в Томской области рекомендовано приостановить как минимум до 1 ноября из-за участившихся встреч с медведями. О дополнительных мерах безопасности сообщил губернатор Владимир Мазур в «Максе».

«Также следует приостановить экскурсии, туристические слёты и прочие подобные активности в лесах», — написал Мазур. Особое внимание глава региона попросил уделить мероприятиям с участием детей.

Ограничения должны действовать минимум до начала ноября. Муниципалитетам вместе с областным департаментом охотничьего и рыбного хозяйства поручено наладить взаимодействие с правоохранительными органами, чтобы обеспечить безопасность жителей. Кроме того, регион направил в Минприроды предложения увеличить срок действия разрешений на добычу медведя и снизить для охотников размер пошлины.

Отдельно предлагается полностью освободить от такого сбора тех, кто участвует в регулировании численности хищников. Правительству области также поручено проработать возможность введения режима повышенной готовности на всей территории региона.

Ранее Life.ru рассказывал, что медведи уже третий год регулярно выходят к домам жителей деревни Север в Томской области. По словам сельчан, иногда возле населённого пункта одновременно замечают по несколько хищников.