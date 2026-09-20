Приходят по трое и четверо: Медведи третий год кошмарят деревню в Томской области

Жители деревни Север (Колпашевский район Томской области) уже третий год боятся выходить на улицу из-за медведей. Хищники регулярно подходят к жилым домам.

Особенно остро проблема проявилась после трагедии 18 сентября, когда зверь напал на двоих мужчин. В деревне, где осталось около 90 жителей, подобные выходы медведей к людям, по словам сельчан, происходят уже несколько лет.

Местные рассказали, что косолапые появляются возле домов даже группами по три-четыре особи и уводят скот. При этом жители утверждают, что им запрещено охотиться и рыбачить, а применять оружие против хищников нельзя. Из-за этого многие стараются без необходимости не выходить на улицу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Колпашевском районе Томской области два человека погибли после нападения медведя. Мужчины оказались в лесу во время поисков коровы, пропавшей с местной фермы. По предварительным данным, 18 сентября 44-летний работник фермы отправился искать животное в лесном массиве возле деревни Север. Домой он не вернулся. На следующий день к поискам присоединился 46-летний односельчанин. Связь пропала и с ним. 20 сентября местные жители обнаружили в лесу тела обоих мужчин. Рядом находился агрессивный медведь, его обезвредили.