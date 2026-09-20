СК: Медведь насмерть задрал двух мужчин в Томской области

Двое жителей Колпашевского района Томской области погибли после нападения медведя. Мужчины оказались в лесу во время поисков коровы, пропавшей с местной фермы, сообщили в региональном управлении СК России.

По предварительным данным следствия, 18 сентября 44-летний работник фермы отправился искать животное в лесном массиве возле деревни Север. Домой мужчина не вернулся.

На следующий день к его поискам присоединился 46-летний односельчанин. Впоследствии связь пропала и с ним.

20 сентября местные жители обнаружили в лесу тела обоих мужчин. Неподалёку находился агрессивный медведь, которого обезвредили. Следователи устанавливают точные обстоятельства произошедшего.

С конца лета сообщения о выходах медведей к людям участились сразу в нескольких частях России. В 2026 году хищников замечали возле населённых пунктов уже в 41 регионе, а с начала августа нападения на людей были официально зафиксированы как минимум в восьми субъектах. Среди них — Красноярский край, Иркутская и Амурская области, Бурятия, Камчатка и Республика Алтай.

В некоторых регионах ситуация привела к дополнительным мерам безопасности. Режим повышенной готовности вводили в Туве, Кузбассе и на Камчатке, а 18 сентября его распространили на всю Иркутскую область. В Бурятии из-за появления хищника в городе две школы и техникум переводили на дистанционное обучение.

По данным Минприроды, в России сейчас насчитывается около 307,9 тысячи бурых медведей — более чем вдвое больше, чем в 1990 году. Томская область с популяцией около 11,2 тысячи особей входит в число регионов с наиболее высокой численностью этого хищника.

Среди причин участившихся встреч специалисты называют нехватку естественных кормов и доступность пищевых отходов возле жилья и туристических объектов. При этом в Минприроды подчёркивают, что говорить об аномальном росте числа нападений пока нельзя: в последние годы в России регистрируют в среднем 20–30 таких случаев ежегодно.

Ранее на Камчатке СК начал проверку после гибели мужчины при нападении медведя. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.