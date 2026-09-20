Безумие от боли: Охотовед предупредил о хищниках, готовых растерзать любого на пути

Раненый во время охоты медведь может стать особенно опасным для человека и перейти к целенаправленным нападениям. Об этом РИАМО рассказал охотовед Павел Футоран.

По словам специалиста, повышенный риск представляют подранки, которых после ранения не удалось своевременно обнаружить и изъять из природы. Боль, травматический стресс и последствия ранения способны усилить агрессивное поведение зверя.

«Травма, болевой шок и стресс могут вызывать у них стойкую агрессию по отношению к человеку, такие особи способны переходить к целенаправленным нападениям, вплоть до антропофагии», — отметил Футоран.

Опознать медведя, уже нападавшего на людей, помогают свидетельства очевидцев и характерные внешние признаки животного. После подобных происшествий на место могут выезжать охотники с лайками, натасканными на бурого медведя. Собаки берут след и помогают установить местонахождение конкретной особи.

Ещё одной проблемой эксперт назвал выход хищников к местам, где они могут найти доступную пищу. Медведей способны привлекать пищевые отходы, а также оставленные людьми продукты. По оценке Футорана, ситуацию усугубляет снижение урожайности лесных ягод.

При этом обоняние медведя, как отметил охотовед, позволяет зверю обнаруживать источники пищи с большого расстояния. Поэтому неправильное обращение с отходами может дополнительно повышать вероятность появления хищников рядом с людьми.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Финляндии раненый медведь атаковал двух охотников. Сначала зверь набросился на мужчину, который подстрелил его во время охоты, а позднее ранил ещё одного участника группы, отправившегося по следу животного. В итоге медведя застрелили, обоих пострадавших доставили в больницу.