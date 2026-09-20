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Опубликовано 19 сентября, 23:46

Медведь убил мужчину в Усть-Камчатском округе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Erik Mandre

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Erik Mandre

В Усть-Камчатском округе Камчатского края мужчина погиб после нападения медведя. Сейчас власти ищут хищника, сообщили ТАСС в местной администрации.

После происшествия в округе ввели режим повышенной готовности. Специалисты ведут поиск хищника, напавшего на человека, ситуация уточняется. На данный момент действует режим чрезвычайной ситуации из-за выхода медведей к людям.

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Ранее в Иркутской области ввели режим повышенной опасности из-за участившихся случаев выхода медведей к людям. За период активности хищников в единую дежурную диспетчерскую службу поступило более 1,5 тыс. сообщений. Сейчас ежедневно фиксируют от 50 до 70 обращений. Только за прошедшие сутки на телефон системы-112 сообщили о 56 встречах с медведями. Самая напряжённая обстановка сложилась в Нижнеудинском, Слюдянском, Братском, Нижнеилимском и Киренском районах.

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Тимур Хингеев
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