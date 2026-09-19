«Пятки сверкали»: На Кубани медведь выбежал навстречу членам избиркома по дороге на выборы
Члены избиркома встретили медведя по пути на выборы на Кубани
Члены избиркома встретили медведя по пути на выборы на Кубани. Обложка © VK / МО Апшеронский район
Члены избирательной комиссии увидели медведя по дороге на выборы в отдалённый населённый пункт Апшеронского района Краснодарского края. Видео необычной встречи опубликовала администрация муниципального образования.
Члены избиркома встретили медведя по пути на выборы на Кубани. Видео © VK / МО Апшеронский район
Косолапый появился на дороге перед автомобилем, в котором ехали члены комиссии. Зверь задерживаться рядом с людьми не стал и быстро убежал.
Авторы ролика с юмором представили медведя как ещё одного участника голосования.
«Так спешил к месту голосования, что пятки сверкали», — пошутили в публикации.
Там же отметили, что выдать необычному «избирателю» бюллетень не удалось, зато его поблагодарили за активность.
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