«Пятки сверкали»: На Кубани медведь выбежал навстречу членам избиркома по дороге на выборы

Члены избирательной комиссии увидели медведя по дороге на выборы в отдалённый населённый пункт Апшеронского района Краснодарского края. Видео необычной встречи опубликовала администрация муниципального образования.

Члены избиркома встретили медведя по пути на выборы на Кубани. Видео © VK / МО Апшеронский район

Косолапый появился на дороге перед автомобилем, в котором ехали члены комиссии. Зверь задерживаться рядом с людьми не стал и быстро убежал.

Авторы ролика с юмором представили медведя как ещё одного участника голосования.

«Так спешил к месту голосования, что пятки сверкали», — пошутили в публикации.

Там же отметили, что выдать необычному «избирателю» бюллетень не удалось, зато его поблагодарили за активность.

Ранее Life.ru рассказывал об участнике СВО, который пришёл на избирательный участок вместе с обезьянкой по имени Игорёк. Военнослужащий воспользовался увольнением, чтобы проголосовать, а питомец сопровождал его на участке.