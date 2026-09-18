Участник СВО пришёл на выборы с обезьянкой Игорьком в ДНР

Участник специальной военной операции приехал на избирательный участок в ДНР вместе со своим необычным спутником — обезьянкой по имени Игорёк. Мужчина воспользовался увольнением, чтобы принять участие в голосовании.

На участок он пришёл с питомцем на руках. Судя по опубликованному снимку, Игорёк сопровождал хозяина непосредственно во время голосования.

«Любимый муж, участник СВО, в своё увольнение прибыл на участковую избирательную комиссию 205 Территориальной избирательной комиссии 13 для того, чтобы принять участие в голосовании вместе со своим лучшим другом Игорьком!» — сообщила Маргарита Варужановна.

Ранее Life.ru рассказывал, как на выборах проголосовала участница СВО Татьяна Вострецова с позывным Оса. Во время службы она была медиком и командовала медицинским взводом. Вострецова пришла на участок, чтобы принять участие в голосовании.