Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 сентября, 14:44

Участник СВО пришёл на выборы с обезьянкой Игорьком в ДНР

Обложка © VK / Маргарита Варужановна

Обложка © VK / Маргарита Варужановна

Участник специальной военной операции приехал на избирательный участок в ДНР вместе со своим необычным спутником — обезьянкой по имени Игорёк. Мужчина воспользовался увольнением, чтобы принять участие в голосовании.

На участок он пришёл с питомцем на руках. Судя по опубликованному снимку, Игорёк сопровождал хозяина непосредственно во время голосования.

«Любимый муж, участник СВО, в своё увольнение прибыл на участковую избирательную комиссию 205 Территориальной избирательной комиссии 13 для того, чтобы принять участие в голосовании вместе со своим лучшим другом Игорьком!» — сообщила Маргарита Варужановна.

Единый день голосования 2026 начался: какие выборы идут 18–20 сентября и в каких регионах
Единый день голосования 2026 начался: какие выборы идут 18–20 сентября и в каких регионах

Ранее Life.ru рассказывал, как на выборах проголосовала участница СВО Татьяна Вострецова с позывным Оса. Во время службы она была медиком и командовала медицинским взводом. Вострецова пришла на участок, чтобы принять участие в голосовании.

Больше новостей о выборах и внутренней политической повестке — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Выборы — 2026
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar