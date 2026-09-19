Жителей Байкальска повезут на выборы спецтранспортом из-за медведей

Жителей Байкальска в Иркутской области будут доставлять на избирательные участки и обратно специальным транспортом из-за угрозы встречи с медведями. Об этом сообщила администрация Байкальского городского поселения.

Спецтранспорт будет работать с 19:00 до 20:00 — в последний час работы избирательных участков. Он должен доставлять жителей на голосование и затем отвозить их обратно.

Такая мера потребовалась после введения в Байкальске комендантского часа из-за участившихся опасных встреч с медведями. С 19:00 местным жителям запрещено находиться на улицах, в парках и лесных массивах.

«В связи с введением комендантского часа в дни голосования для вас будет организована работа специального транспорта. Время работы: с 19:00 до 20:00. Цель: доставка жильцов до избирательного участка и обратно», — говорится в сообщении администрации.

Ранее Life.ru сообщал о введении комендантского часа в Байкальске из-за участившихся выходов медведей и смертельных нападений. Помимо вечерних ограничений, жителям запретили выходить в лес и собирать дикоросы на удалённых территориях.