Медведь убил двух мужчин в Приангарье и сбежал от охотников

В Киренском районе Иркутской области медведь напал на группу сборщиков дикоросов. В результате погибли двое мужчин, ещё одному удалось спастись от зверя и сообщить о случившемся.

Как сообщили в МВД региона, трое жителей Киренска отправились в лесной участок возле села Красноярово, расположенного более чем в 80 километрах от райцентра. Там на них напал хищник. Мужчины 65 и 55 лет были убиты. Выживший участник группы смог сбежать с места происшествия и обратиться за помощью.

На место выехали сотрудники полиции и опытные охотники для отлова зверя. Они обнаружили тела погибших и заметили медведя, который проявлял агрессию. Охотники попытались остановить косолапого, однако он смог скрыться от них в тайге.

Сейчас поиски животного продолжаются. К операции привлекли дополнительные силы полиции и представителей других ведомств. В МВД Иркутской области призвали жителей отказаться от походов в лес и соблюдать меры безопасности из-за активизации медведей-людоедов.

Днём ранее женщина погибла в своём доме в Красноярском крае после нападения медведя. Трагедия произошла в деревне Верхний Кебеж Ермаковского района. Зверь забрался в дом к 66-летней женщине и напал на неё, а истерзанное тело бросил у забора на участке. В доме убитой во время нападения медведя спала её подруга.