В доме женщины, убитой медведем в Красноярском крае, спала её подруга

В Ермаковском районе Красноярского края медведь напал на пенсионерку прямо возле её дома. В момент трагедии женщина была не одна — находившаяся рядом знакомая спала и не проснулась во время нападения, что, вероятно, спасло ей жизнь, передаёт телеграм-канал Kras Mash.

По словам местных жителей, перед происшествием женщины находились дома и выпивали вместе. Когда хищник начал ломиться в окно, пенсионерка попыталась прогнать его, однако медведь оказался сильнее и вытащил её наружу.

Всё это время в комнате оставалась спящая гостья. По предварительным данным, зверь не стал заходить внутрь помещения, поэтому женщина не пострадала.

Трагедия произошла на фоне участившихся выходов медведей к людям в Красноярском крае. В регионе за последний месяц несколько человек стали жертвами нападений хищников.

Напомним, женщина погибла в своём доме в Красноярском крае после нападения медведя. Трагедия произошла в деревне Верхний Кебеж Ермаковского района. Зверь забрался в дом к 66-летней женщине и напал на неё. После этого медведь оставил тело у забора на участке. Сейчас хищника ищут для отстрела. На месте работают экстренные службы.